¿Continúa el paro arrocero?: esta fue la advertencia que lanzaron los productores y campesinos

La situación del sector arrocero en Colombia ha llegado a un punto crítico. Más de 5.200 productores en Tolima se declararon en paro indefinido en protesta por los bajos precios del arroz, la falta de incentivos y la ausencia de medidas de protección para la producción nacional.

Ayer, 3 de marzo, los campesinos sostuvieron una mesa de diálogo con representantes del Gobierno, pero el encuentro no dejó soluciones concretas.

Ante la falta de acuerdos, los productores lanzaron una fuerte advertencia.

Los agricultores han lanzado una advertencia: si hoy (4 de marzo) no se les da una respuesta concreta sobre el precio del arroz, radicalizarán las manifestaciones y el paro será total e indefinido.

Carlos Rojas, líder campesino y productor arrocero del Tolima, explicó en entrevista con Noticias RCN la difícil situación que atraviesan los agricultores, resaltando que los costos de producción son demasiado altos y el precio de venta del arroz no compensa la inversión realizada.

Producir arroz en Colombia es muy costoso, tenemos costos que superan por hectárea los 10 millones de pesos en la zona centro del país, y los costos de producción están en estos momentos super elevados en la medida en que los insumos agrícolas pues no tienen ningún tipo de control. Los arroceros tenemos pérdidas que superan los 2 millones de pesos al valor que se está vendiendo la carga el día de hoy.

Los agricultores sostienen que, sin una intervención urgente del Gobierno, el cultivo de arroz dejará de ser rentable y miles de familias que dependen de esta actividad se verán en la ruina.

Los arroceros ya participaron en una mesa de diálogo con el Gobierno en la que estuvieron presentes:

Sin embargo, los campesinos salieron inconformes con los resultados de la reunión, ya que no se les ofrecieron soluciones inmediatas.

Los resultados de la mesa no fueron los mejores. No hay todavía un punto en el tema del mejoramiento del precio que se ve. Por tal motivo, pues no tenemos resultados positivos y la movilización y el paro continúan.