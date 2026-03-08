Grave incendio forestal en Soacha se extendió y destruyó una planta de químicos

En horas de la tarde del domingo 2 de agosto se registró un grave incendio forestal entre Sibaté y Soacha, llamas que se extendieron rápidamente y consumieron completamente una fábrica.

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El alcalde de Sibaté, Luis Manuel González, explicó cómo ocurrieron los hechos y los riesgos de la propagación del incendio al sector de El Charquito, en Soacha:

Ayer a las 2:00 de la tarde recibimos comunicación de un incendio forestal entre el municipio de Sibaté y Soacha. Un incendio que tomó un vuelo bastante vertiginoso, muy rápido, llegando hasta este lugar.

Incendio en Soacha consumió una planta de químicos

De acuerdo con el alcalde, las llamas destruyeron la planta de químicos Alicachín.

Hay desprendimiento de toda la estructura, desprendimiento de la pared. Daños todavía no cuantificables.

“Se trata de un lugar donde la actividad industrial tiene líquidos y sustancias que inflaman. Eso ha hecho que se haya demorado el incendio”, dijo.

Controlan en 80% grave incendio en Soacha

González aseguró que “en este momento está en un 80% controlado el incendio, pero todavía hay alerta porque está muy cerca de la hidroeléctrica Enel, el sector industrial de Indumil y la fábrica de explosivos”.

Bomberos Sibaté, Bomberos Cundinamarca y todos los municipios aledaños desprendieron su equipo y cerca de 70 personas llegaron al lugar para controlar el incendio de gran magnitud.