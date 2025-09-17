CANAL RCN
Colombia

Avanza la recuperación de patrullera que recibió un disparo en la frente en Cauca: familiar habló

La patrullera Karol Ruiz fue víctima de este ataque. Su prima aseguró que es un milagro el hecho que siga viva.

Patrullera víctima de ataque en Puerto Tejada.
Patrullera víctima de ataque en Puerto Tejada. Foto: La FM.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
06:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La violencia en la región del Cauca no cesa. Hace algunas semanas, una patrullera resultó herida por un ataque armado ocurrido en el municipio de Puerto Tejada.

VIDEO | Cinco internos murieron en fuerte incendio tras un motín dentro de una estación de Policía
RELACIONADO

VIDEO | Cinco internos murieron en fuerte incendio tras un motín dentro de una estación de Policía

Este crimen se presentó el lunes 1 de septiembre y la uniformada afectada fue identificada como Karol Ruiz, quien tiene 21 años. Las autoridades revelaron que resultó herida en el barrio El Triunfo.

Crimen ocurrió el 1 de septiembre

La información apunta que la uniformada fue atacada por dos hombres que habían cometido un robo hace pocos minutos. 17 días después, ella está en la UCI de la Clínica Valle del Lili en Cali.

Le puede interesar: https://www.lafm.com.co/colombia/es-un-milagro-que-siga-viva-patrullera-lucha-por-su-vida-tras-recibir-un-disparo-en-la-frente-en-puerto-tejada-cauca

Xiomara, la prima de la uniformada, habló en La FM sobre este hecho. Por un lado, confirmó que el crimen se presentó en medio de una persecución y los criminales le apuntaron a menos de dos metros.

Los disparos fueron dirigidos a la cabeza, lo cual le generó daños irreversibles en las arterias. Aunque, durante la recuperación ha recobrado la movilidad e incluso intentó abrir los ojos. La prima aseguró que es un milagro que aún esté viva.

Prima asegura que es un milagro que siga viva

Por otro lado, la familia solicita insumos para el cuidado. A partir de su situación, requiere ayuda a la hora de bañarse y hacer sus necesidades.

Ministerio de Defensa aumenta recompensa por alias Marlon tras ataque en Cajibío, Cauca
RELACIONADO

Ministerio de Defensa aumenta recompensa por alias Marlon tras ataque en Cajibío, Cauca

Xiomara contó que cuando sus familiares llegaron al hospital, inicialmente creían que la patrullera había muerto. Sin embargo, fueron informados de su traslado a la capital del Valle.

“Los médicos nos han dicho que no le van a hacer cirugía, dicen que ella va a seguir sanando”, reveló la familiar sobre lo que vendrá en su recuperación. El único procedimiento que le hicieron fue una traqueotomía.

Por medio de la alerta temprana 018 de 2022, la Defensoría alertó sobre la presencia de grupos armados en Puerto Tejada. Desde ese momento, se tienen registros de células de las disidencias de las Farc, ELN, Clan del Golfo y estructuras de delincuencia local.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

VIDEO | Cinco internos murieron en fuerte incendio tras un motín dentro de una estación de Policía

Bogotá

Procuraduría abre investigación contra concejal Julián 'Fuchi' Forero por protestas en Bogotá

Bogotá

Detienen en Bogotá a hombre señalado de feminicidio y violencia sexual contra su hijastra

Otras Noticias

Hernán Torres

¿Hernán Torres pidió fichajes en rueda de prensa?: “No nos alcanza”

El técnico de Millonarios, Hernán Torres, habló de manera contundente en rueda de prensa luego de la eliminación frente a Envigado.

Estados Unidos

Escalofriante: filtran los mensajes que el presunto asesino de Charlie Kirk envió tras el crimen

Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk, habría hablado con su compañero de habitación tras el hecho. Esto se conoció.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 17 de septiembre de 2025

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 16 de septiembre: número ganador del último sorteo

Alimentos

Propiedades de las alcaparras: un tesoro nutricional para la salud