Avanza la recuperación de patrullera que recibió un disparo en la frente en Cauca: familiar habló

La violencia en la región del Cauca no cesa. Hace algunas semanas, una patrullera resultó herida por un ataque armado ocurrido en el municipio de Puerto Tejada.

Este crimen se presentó el lunes 1 de septiembre y la uniformada afectada fue identificada como Karol Ruiz, quien tiene 21 años. Las autoridades revelaron que resultó herida en el barrio El Triunfo.

Crimen ocurrió el 1 de septiembre

La información apunta que la uniformada fue atacada por dos hombres que habían cometido un robo hace pocos minutos. 17 días después, ella está en la UCI de la Clínica Valle del Lili en Cali.

Xiomara, la prima de la uniformada, habló en La FM sobre este hecho. Por un lado, confirmó que el crimen se presentó en medio de una persecución y los criminales le apuntaron a menos de dos metros.

Los disparos fueron dirigidos a la cabeza, lo cual le generó daños irreversibles en las arterias. Aunque, durante la recuperación ha recobrado la movilidad e incluso intentó abrir los ojos. La prima aseguró que es un milagro que aún esté viva.

Prima asegura que es un milagro que siga viva

Por otro lado, la familia solicita insumos para el cuidado. A partir de su situación, requiere ayuda a la hora de bañarse y hacer sus necesidades.

Xiomara contó que cuando sus familiares llegaron al hospital, inicialmente creían que la patrullera había muerto. Sin embargo, fueron informados de su traslado a la capital del Valle.

“Los médicos nos han dicho que no le van a hacer cirugía, dicen que ella va a seguir sanando”, reveló la familiar sobre lo que vendrá en su recuperación. El único procedimiento que le hicieron fue una traqueotomía.

Por medio de la alerta temprana 018 de 2022, la Defensoría alertó sobre la presencia de grupos armados en Puerto Tejada. Desde ese momento, se tienen registros de células de las disidencias de las Farc, ELN, Clan del Golfo y estructuras de delincuencia local.