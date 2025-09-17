VIDEO | Heroico soldado arriesgó su vida para evitar que un cilindro explotara en Cauca

Hace algunos días un soldado hizo una heroica acción con la que impidió que los civiles murieran en Cauca.

En medio de un operativo articulado entre el Batallón de Alta Montaña #8, el Grupo MARTE, el Grupo de Explosivos y Demoliciones y la Policía; se destruyó un explosivo que había sido dejado en la vía Panamericana.

Soldado pudo controlar el cilindro a pocos metros

Este artefacto fue ubicado entre Santander de Quilichao y Bellavista. El cilindro estaba pintado con los colores de la bandera de Colombia y no se sabía con exactitud qué clase de explosivos podía tener adentro.

Utilizando una caña y arrastrándose a pocos metros del artefacto, un valiente soldado arriesgó su vida para desactivar el cilindro. En menos de un minuto, logró su cometido y sin causar afectaciones en los alrededores. No estaba equipado con alguna protección especial, solamente con su uniforme.

Aunque no se tiene información sobre quiénes dejaron este artefacto, se sabe esa zona está azotada por los grupos armados.

Muestra de ello es lo contemplado en la alerta temprana 019 de 2023 de la Defensoría del Pueblo. La entidad dio a conocer los peligros que tenía, no solamente la población en Santander de Quilichao, sino en otros municipios de Antioquia, Chocó, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Cauca, Guaviare, Guainía, Atlántico, entre otros.

Funcionario de la Defensoría secuestrado en Cauca

En la alerta se precisó cómo estaba siendo el accionar delictivo del ELN, disidencias de las Farc, Clan del Golfo y grupos de crimen organizado. Entre sus acciones, justamente una de las más preocupantes es la instalación de explosivos.

Recientemente, se supo que en Caloto fue secuestrado Óscar Eduardo Jordan Camacho, defensor público del programa de representación de víctimas de Santander de Quilichao. El hecho se presentó el lunes 15 de septiembre a las afueras de su casa.

La información preliminar apunta que fue secuestrado por personas relacionadas a un grupo armado. La Defensoría del Pueblo exigió su liberación inmediata.