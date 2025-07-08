CANAL RCN
Colombia Video

Once puntos bloqueados en Boyacá: sigue la tensión por paro campesino y minero

Según información, los mineros de carbón esperan hoy la visita del jefe de esta cartera para conjurar el paro y levantar los 8 puntos de bloqueo restantes.

Noticias RCN

agosto 07 de 2025
02:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los bloqueos en Boyacá siguen siendo muy complejos. Entre mineros y campesinos completan al menos 11 puntos sin paso.

¿Cuáles son las vías alternas para salir o entrar a Boyacá en medio de los bloqueos?
RELACIONADO

¿Cuáles son las vías alternas para salir o entrar a Boyacá en medio de los bloqueos?

Paro de campesinos y mineros completan 4 días

Este 7 de agosto, el puente de Boyacá no tuvo honores militares ni visita presidencial, su lugar fue ocupado por los campesinos de alta ladera que, en medio del bloqueo y tras 80 horas de paro, entonaron el himno nacional.

“Lo vamos a garantizar, lo vamos a dejar blindado jurídicamente y que eso nos reivindique nuestros derechos para poder nosotros llevar a los campesinos y decirles aquí está el resultado de esta marcha y no estar cada año en esta situación”, aseguró Ricardo Coconubo, vocero de campesinos de alta ladera.

Según información, los mineros de carbón esperan hoy la visita del jefe de esta cartera para conjurar el paro y levantar los 8 puntos de bloqueo restantes.

“Ayer desbloqueamos de los 9 del occidente 6, hoy esperemos llegar a este acuerdo que permitirá el desbloqueo también de otro punto en Cundinamarca y en la tarde esperamos con el ministro de Minas, pues lograr levantar los otros 8 puntos de bloqueo”, indicó Carlos Amaya, gobernador de Boyacá.

El cuarto día de paro campesino y minero deja pérdidas millonarias, especialmente para el sector turístico. Este es el tercer paro en un año en Boyacá.

Sector turístico de Boyacá siente los efectos del paro minero y campesino: así está la situación
RELACIONADO

Sector turístico de Boyacá siente los efectos del paro minero y campesino: así está la situación

¿Cómo va la mesa de diálogo?

Información conocida por ese medio reveló que con los campesinos ya se han logrado acordar 10 puntos, pero aún falta uno que tiene que ver con los tiempos de espera de la derogación de unas resoluciones y términos jurídicos.

Adicional a esto, también se supo que durante la tarde de este jueves la ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez, estuvo presente en la mesa de diálogo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe le agradeció a los manifestantes: “Mi corazón es pequeño”

Bogotá

Inició el Fritanga Fest en Bogotá: esto es todo lo que debe saber

Miguel Uribe

Se cumplen dos meses del atentado contra Miguel Uribe Turbay: esto se sabe de los responsables

Otras Noticias

Pensiones

Retroactivo pensional: así puede reclamar los pagos de las mesadas pendientes y cómo calcularlos

Conozca las instancias que debe tomar en caso de tener retrasos en estos pagos.

Luis Díaz

Luis Díaz hizo de las suyas en su primera titularidad con el Bayern Múnich: lujosa jugada dejó a dos rivales

El colombiano se ha robado las miradas en suelo alemán por su destreza en el terreno de juego.

Animales

Aumenta la esperanza de vida en perros y gatos: ¿cómo se relacionan los cuidados?

Medio oriente

Emiratos Árabes Unidos niega que el ejército sudanés hubiera derribado un avión con mercenarios colombianos

Artistas

Sara Uribe, la expareja de Fredy Guarín, tomó una inesperada decisión con su vida amorosa: ¿de qué se trata?