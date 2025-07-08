Once puntos bloqueados en Boyacá: sigue la tensión por paro campesino y minero

Los bloqueos en Boyacá siguen siendo muy complejos. Entre mineros y campesinos completan al menos 11 puntos sin paso.

Paro de campesinos y mineros completan 4 días

Este 7 de agosto, el puente de Boyacá no tuvo honores militares ni visita presidencial, su lugar fue ocupado por los campesinos de alta ladera que, en medio del bloqueo y tras 80 horas de paro, entonaron el himno nacional.

“Lo vamos a garantizar, lo vamos a dejar blindado jurídicamente y que eso nos reivindique nuestros derechos para poder nosotros llevar a los campesinos y decirles aquí está el resultado de esta marcha y no estar cada año en esta situación”, aseguró Ricardo Coconubo, vocero de campesinos de alta ladera.

Según información, los mineros de carbón esperan hoy la visita del jefe de esta cartera para conjurar el paro y levantar los 8 puntos de bloqueo restantes.

“Ayer desbloqueamos de los 9 del occidente 6, hoy esperemos llegar a este acuerdo que permitirá el desbloqueo también de otro punto en Cundinamarca y en la tarde esperamos con el ministro de Minas, pues lograr levantar los otros 8 puntos de bloqueo”, indicó Carlos Amaya, gobernador de Boyacá.

El cuarto día de paro campesino y minero deja pérdidas millonarias, especialmente para el sector turístico. Este es el tercer paro en un año en Boyacá.

¿Cómo va la mesa de diálogo?

Información conocida por ese medio reveló que con los campesinos ya se han logrado acordar 10 puntos, pero aún falta uno que tiene que ver con los tiempos de espera de la derogación de unas resoluciones y términos jurídicos.

Adicional a esto, también se supo que durante la tarde de este jueves la ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez, estuvo presente en la mesa de diálogo.