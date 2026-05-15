Contradictorias las versiones sobre audio en el que disidente pide apoyar a un candidato

Son contradictorias las versiones al interior de la fuerza pública sobre un audio en el que un disidente de las Farc dice: “Ojalá gane el compañero (Iván) Cepeda”.

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Fuentes de inteligencia les dijeron a varios medios de comunicación que quien se oye en las grabaciones es alias Rogelio Benavides, cabecilla que haría parte del Bloque Jorge Suárez Briceño que comanda ‘Calarcá Córdoba’.

La versión de fuentes de inteligencia

Además, Noticias RCN tiene documentos que señalan que este disidente sí llegó al Guaviare a impartir instrucciones.

“’Rogelio’, presunto cabecilla de la estructura Jhon Linares, el cual habría ingresado a estos departamentos para impartir instrucciones delictivas de los posibles integrantes bajo su mando para el incremento de las economías ilícitas a través de la coacción y amedrentamiento a los diferentes gremios comerciales y población civil”, esto menciona un informe de inteligencia.

El audio en cuestión fue revelado por Noticias RCN el pasado miércoles 13 de mayo. Este cabecilla estaría presente, no solo en Guaviare, sino en Meta y Caquetá.

Aparte de pedir el apoyo a un candidato, tendría obligada a la población a que pague 200 mil pesos por un carnet. De lo contrario, amenaza con dejarlos sin tierras: “No busque que le levante el rancho a punta de plomo”.

La versión del ministro Pedro Sánchez

A pesar de la información proporcionada por fuentes de inteligencia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tiene otra versión partiendo de lo indicado por la Policía.

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‘Rogelio’ no sería un cabecilla de las disidencias de las Farc ni estaría en los departamentos mencionados, sino que sería un extorsionista privado de la libertad en la cárcel La Picaleña en Ibagué.

Las elecciones de primera vuelta se llevarán a cabo el domingo 31 de mayo, en menos de un mes. Tanto la Misión de Observación Electoral (MOE) como la Defensoría han alertado la falta de garantías en varias regiones.