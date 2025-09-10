CANAL RCN
Colombia

Contralor advierte que falta de inversión tecnológica pone en riesgo la seguridad nacional

De acuerdo con el funcionario, solo el 4,6% del presupuesto del sector se destina a inversión tecnológica.

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
09:47 a. m.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, en las recientes horas lanzó una advertencia sobre la falta de inversión en tecnología e innovación dentro del sector Defensa y dijo que esto compromete directamente la capacidad operativa y la seguridad del país.

De acuerdo con el funcionario, solo el 4,6% del presupuesto del sector se destina a inversión tecnológica, un porcentaje que calificó como insuficiente frente a las amenazas actuales y los desafíos en materia de defensa nacional.

“Un 0.9 equivalente a 400.000 millones de pesos destinados al pago de la deuda y para inversión, entonces, ¿Qué es lo que termina viéndose de ese gran presupuesto?, un 4.6 que terminarían siendo 3.8 millones de pesos”, indicó.

En ese sentido, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que autorice el descongelamiento de los recursos destinados a las Fuerzas Militares, con el fin de fortalecer sus capacidades operativas, mejorar la inteligencia estratégica y avanzar en procesos que garanticen la protección del territorio y de los ciudadanos.

Además, el contralor general advirtió sobre la inadecuada administración de las municiones y el material de guerra en el Ejército Nacional, hallazgo que se desprende de una actuación especial de fiscalización.

Según el informe detallado por el funcionario, se encontraron municiones y explosivos vencidos, almacenados en condiciones inadecuadas, lo que generó un daño patrimonial superior a los $9.500 millones de pesos.

Ante esta situación, el organismo de control emitió una función de advertencia para evitar que las consecuencias de esta gestión deficiente se extiendan y afecten aún más los recursos públicos.

“Se encontraron municiones y explosivos vencidos, almacenados en condiciones inadecuadas, generando un daño patrimonial que supera los 9.500 millones de pesos, que a su vez originó una función de advertencia para mejorar, para evitar que los efectos de este se extiendan”, indicó Rodríguez.

También aseguró que “esta situación, lógicamente, termina con el comprometiendo no solo la eficiencia del gasto público, sino representando riesgos para la del personal militar y para la capacidad operativa de la fuerza pública”.

