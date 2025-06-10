Contraloría advierte posible pérdida millonaria en contrato de mantenimiento de helicópteros del Ejército

La Contraloría General de la República advirtió un posible detrimento patrimonial superior a 13 millones de dólares en el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, tras detectar un alarmante desbalance entre los recursos desembolsados y el avance de la obra.

Grave advertencia de la Contraloría

El contrato, suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa extranjera Vertol Systems Company, tiene como objeto el mantenimiento, sostenimiento y adquisición de bienes para la flota de helicópteros MI-17.

Sin embargo, según el organismo de control, aunque se desembolsó de manera anticipada el 50 % del valor total del contrato (USD $16,2 millones), el avance físico apenas alcanza un 8 %.

“La Contraloría General de la República, como parte de sus funciones constitucionales y legales, inició el 12 de agosto de 2025 un seguimiento permanente al contrato 012 de 2024 suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa Vertol Systems Company, para la adquisición de bienes, mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17, teniendo en cuenta información periodística que señalaba irregularidades relacionadas con el mencionado contrato”, se lee en el documento.

La Contraloría identificó debilidades en las evaluaciones económica, técnica y jurídica durante el proceso de selección.

Entre los hallazgos más graves figura que la empresa contratista no acreditó experiencia técnica ni capacidad financiera, a pesar de que recibió aval jurídico para la adjudicación, lo que contraviene el principio de selección objetiva.

Además, el comité técnico evaluador no logró verificar la experiencia del oferente según los parámetros establecidos en los estudios previos, lo que pone en duda la idoneidad del contratista para cumplir con los compromisos adquiridos antes del 15 de noviembre de 2025, fecha límite del contrato.

El organismo de control considera que existe una alta probabilidad de pérdida de los recursos entregados como anticipo, ya que Vertol Systems Company es una empresa extranjera sin bienes en Colombia, lo que impide aplicar medidas cautelares de embargo o recuperación.

“Existe una alta probabilidad de pérdida de los recursos entregados como pago anticipado, debido a que la empresa contratista es extranjera, catalogada como una compañía de responsabilidad limitada, circunstancia que dificulta que los socios respondan con su patrimonio personal por las obligaciones e incumplimientos de la empresa, sumado al hecho de que no se cuenta con información financiera suficiente para solicitar el decreto de medidas cautelares efectivas, quedando como única alternativa la afectación de las pólizas contractuales”.

Contraloría alerta riesgo de pérdida de $13 millones en mantenimiento de helicópteros del Ejército

El informe también revela que, pese a múltiples advertencias de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, el Ministerio de Defensa solo inició el proceso por incumplimiento contractual el 3 de septiembre de 2025, varios meses después de los oficios enviados por los supervisores del contrato en febrero, junio y agosto.

Esta demora, según la Contraloría, demuestra una reacción tardía ante riesgos contractuales evidentes.

Cabe mencionar que el incumplimiento del contrato ha tenido consecuencias directas en la capacidad operativa de las Fuerzas Militares.

La falta de mantenimiento y repuestos ha generado la inmovilización parcial de la flota de helicópteros MI-17, afectando el transporte de tropas, el abastecimiento logístico y la respuesta ante amenazas a la seguridad nacional.