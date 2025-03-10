¿Cómo va la reparación de los helicópteros MI-17 tras estallar escándalo por millonario contrato?

En marzo de 2024, al menos 11 de los helicópteros MI-17 se reportaron como varados en un hangar de Tolemaida por falta de mantenimiento.

En ese momento llega el contrato con una firma estadounidense, del que hace referencia la Contraloría, pero desde entonces se había hecho la advertencia, que era que esa empresa tal vez no tenía la capacidad para ejecutarlo.

Por ser aeronaves rusas, esa revisión la hacía una empresa de ese país en territorio europeo.

Según el Ministerio de Defensa, por el conflicto Rusia-Ucrania, suspendió la ejecución de los contratos desde marzo de 2022 por seguridad de las aeronaves.

La respuesta de Rusia a la supuesta suspensión de contratos por la guerra

En su momento, esto dijo la Embajada de Rusia en Colombia.

La compañía rusa nunca manifestó la imposibilidad de cumplir sus obligaciones, y al contrario insistía en la ejecución de los contratos.

En diciembre de 2024, el entonces ministro de Defensa, Iván Velázquez, firmó un contrato con la empresa estadounidense Vertol Systems, pese a que había una advertencia de la compañía propietaria de los MI-17 de que esa empresa no contaba con la capacidad para realizar el mantenimiento completo de las aeronaves.

El valor del contrato fue de 32 millones de dólares, más de 141 mil millones de pesos. El entonces mindefensa aseguró:

Entre esta semana y la próxima tengamos suscrito el contrato de mantenimiento que empezará a hacerse a los MI-17.

¿Se repararon los helicópteros varados en Tolemaida?

En mayo de 2025, tres de los 14 helicópteros, luego de que se sumaron los que iban cumpliendo el tiempo de vuelo, fueron reparados.

Otros tres que necesitaban overhaul y cuyo anticipo ya se había pagado no recibieron la reparación, aún siguen en Tolemaida junto con otros siete MI-17.