Contraloría desmiente a Cancillería y alerta riesgos en nuevo modelo de pasaportes

La Contraloría General de la República contradijo de manera formal a la Cancillería sobre la implementación del nuevo modelo de pasaportes y alertó sobre riesgos técnicos, financieros, operativos y jurídicos que podrían afectar la continuidad del servicio y los recursos públicos.

La advertencia quedó consignada en una comunicación enviada a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, en respuesta a un comunicado oficial de la Cancillería del 19 de enero de 2026, en el que se afirmaba que no existían retrasos ni riesgos en el proceso.

Retrasos reales y falta de planeación

Según la Contraloría, sí existen retrasos comprobados frente al cronograma inicial del proyecto. El ente de control señala cambios reiterados en las fechas de ejecución, prórrogas sucesivas y ampliación de actividades, lo que evidencia deficiencias en la planeación del nuevo modelo.

De acuerdo con el documento, estas demoras han obligado al Estado a recurrir a mecanismos contractuales transitorios para evitar una eventual interrupción en la expedición de pasaportes, un servicio considerado esencial.

Riesgos financieros y contractuales

El informe también advierte que no existe una estimación integral de los costos reales del nuevo esquema, incluyendo personalización, custodia, transporte, impuestos e IVA. A esto se suma el riesgo de incrementos en los costos operativos que podrían afectar la sostenibilidad financiera del Fondo Rotatorio de la Cancillería.

La Contraloría alerta además sobre la exposición al riesgo cambiario, debido a pagos pactados en euros sin mecanismos claros de cobertura, y sobre el paso de un modelo de producción “a demanda” a uno con cantidades mínimas obligatorias, sin claridad sobre el suministro adicional.

Otro punto crítico es la posibilidad de ejecutar una garantía a primer requerimiento por 6,3 millones de euros, lo que representaría un impacto directo sobre el patrimonio público.

Llamado a garantizar el servicio

El ente de control aclaró que su pronunciamiento no busca confrontar al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino cumplir con su función constitucional de prevenir riesgos que comprometan recursos públicos y derechos ciudadanos, como el acceso oportuno al pasaporte.

Finalmente, la Contraloría instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a adoptar medidas verificables y oportunas que permitan mitigar los riesgos identificados y garantizar un servicio de pasaportes eficiente, continuo y transparente para los colombianos dentro y fuera del país.