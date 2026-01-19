Cancillería sostiene que implementación del nuevo modelo de pasaportes avanza como estaba previsto

En el transcurso del lunes, 19 de enero, la Cancillería le salió al paso al informe de la Contraloría General de la República, que advierte sobre riesgos financieros, operativos y de planeación en la implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia.

En agosto del 2025, bajo la figura de urgencia manifiesta, la Cancillería extendió el contrato con la firma Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes hasta el 1 de abril del 2026.

A partir de ese momento, el servicio de personalización, custodia y distribución de pasaportes y el de impresión, almacenamiento y entrega de visas colombianas quedará en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal.

¿Qué dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la advertencia de la Contraloría?

En un informe de 20 páginas, conocido por Noticias RCN, la Contraloría señala que la implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes se enfrenta a serios retrasos, sobrecostos de hasta 22.000 pesos por cada documento impreso, la volatilidad del pago de costos de producción en euros y los riesgos derivados de no tener una estimación de los costos totales del proyecto, que el Gobierno vende como una ventana a la autonomía y modernización del proceso de expedición.

En respuesta, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio envió un memorando a la Gerencia de la Imprenta Nacional de Colombia y a los integrantes del Comité Operativo para la Estructuración e Implementación del Nuevo Modelo en el que “ordenó tener en cuenta cada una de las recomendaciones formuladas por el Contralor General, garantizando el respeto por los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia en la gestión pública”.

Colombia tiene uno de los mejores pasaportes en temas de seguridad y tecnología antes del cambio:

El reto de la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal no es menor. En 2019, el pasaporte colombiano fue galardonado como el de mejor actualización tecnológica y seguridad en el mundo.

Sin embargo, la Cancillería insiste en que se garantizará “la continuidad en la prestación y operación del servicio de expedición de pasaportes, así como una transición ordenada al nuevo modelo”.

Y que “la implementación del nuevo modelo de pasaportes permitirá mantener estándares óptimos de calidad en la prestación del servicio, en condiciones económicas favorables y sin detrimento del patrimonio público. Asimismo, ratifica que cualquier ajuste en las tarifas se realizará únicamente conforme al Índice de Precios al Consumidor-IPC-, teniendo en cuenta que, durante los últimos dos años, los valores para la expedición de pasaportes se han mantenido sin incrementos”.