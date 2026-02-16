CANAL RCN
Colombia Video

Fuerza Aérea rescata a ciudadano extranjero en la Sierra Nevada de Santa Marta

Durante el vuelo, el paciente fue acompañado por personal médico militar especializado, quienes supervisaron constantemente sus signos vitales.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
12:17 p. m.
La Fuerza Aérea Colombiana ejecutó en las últimas horas una compleja operación de rescate en la Sierra Nevada de Santa Marta, logrando evacuar a un ciudadano extranjero que sufrió un accidente en zona de difícil acceso.

El paciente fue trasladado a un centro médico de alta complejidad en Santa Marta, donde actualmente recibe atención especializada.

Operación aérea en condiciones adversas

La misión presentó múltiples desafíos debido a las condiciones meteorológicas adversas de la zona, caracterizadas por alta nubosidad que dificultaba la navegación aérea.

A pesar de estos obstáculos, las aeronaves militares lograron llegar hasta el resguardo indígena de Nabusímake, ubicado en la Sierra Nevada, para realizar la evacuación.

Fuentes oficiales confirmaron que se trató de la “evacuación y traslado médico de una persona extranjera que sufrió un accidente en condiciones de alta dificultad de acceso”. El operativo requirió precisión y experiencia por parte de los pilotos militares para sortear las condiciones climáticas de la zona montañosa.

Traslado médico especializado

Durante el vuelo, el paciente fue acompañado por personal médico militar especializado, quienes supervisaron constantemente sus signos vitales para evaluar su situación clínica.

La aeronave médica tipo UH-60 Black Hawk aterrizó exitosamente en Santa Marta, donde el ciudadano fue transferido de inmediato a un centro de alta complejidad para recibir tratamiento especializado. Las autoridades no han revelado la identidad ni la nacionalidad del extranjero, ni tampoco las circunstancias exactas del accidente.

La Sierra Nevada de Santa Marta, con picos que superan los 5,700 metros sobre el nivel del mar, representa uno de los entornos más desafiantes para las operaciones aéreas en el país.

El resguardo indígena de Nabusímake, territorio ancestral del pueblo Arhuaco, fue el punto de evacuación y se caracteriza por su ubicación remota y acceso limitado, lo que hace imprescindible el apoyo aéreo en emergencias médicas.

