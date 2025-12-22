Contraloría avala contrato de modernización del alumbrado público en Pereira

La Contraloría General de la República determinó que el contrato de concesión para la modernización del alumbrado público en Pereira se encuentra ajustado a la normatividad vigente y cumple con los criterios legales, técnicos y administrativos exigidos para este tipo de procesos.

El pronunciamiento se produjo tras una Intervención Funcional Excepcional, adelantada en respuesta a cuestionamientos planteados por algunos congresistas del departamento. En su evaluación, el ente de control concluyó que la modalidad concesional es idónea, que la ejecución se ha realizado con eficiencia y responsabilidad, y que presenta un avance técnico y financiero sostenido y verificable.

Verificación en campo y legalidad de la iluminación navideña

La Contraloría fue enfática en señalar que la iluminación ornamental y navideña es legal, justificada y pertinente, y confirmó que, tras verificaciones en campo, el 100 % de la instalación navideña programada para 2025 fue ejecutada conforme a lo establecido en el contrato por parte del concesionario.

En el informe oficial, la Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía indicó que, luego de un análisis integral del proceso precontractual, se evidenció que la Alcaldía de Pereira estructuró el contrato de acuerdo con su Manual de Contratación y con el marco legal que regula la prestación del servicio de alumbrado público en Colombia.

Frente a este resultado, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, afirmó que el informe respalda la legalidad del proceso.

“El gran hallazgo es que no hay hallazgos. Hoy, con documento en mano, podemos decir que todo el proceso del contrato de alumbrado público y navideño está ajustado a la Ley, y ya no lo digo yo, lo dice la Contraloría General de la República”, señaló.

El informe completo de la Intervención Funcional Excepcional se encuentra publicado en la página web de la Contraloría General de la República.