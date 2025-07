¿Qué está pasando en el sistema carcelario y penitenciario en Colombia? La Contraloría respondió

En entrevista con Jenny Lindo, la contralora delegada para el sector justicia se habló sobre los graves hallazgos en la investigación que se hizo y en los cuales se resaltaron las falencias que está teniendo el sistema penitenciario y carcelario del país.

El informe en el que se identificaron 119 hallazgos, de los cuales 15 tienen responsabilidad fiscal representando un daño de más de 78 mil millones de pesos como resultado del incumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional pone en el ojo de la entidad las posibles irregularidades que se están presentando en el sistema.

Hacinamiento, fallas en el sistema interno de salud y falta de programas de resocialización preocupan a la Contraloría

Temas como el hacinamiento en los centros penitenciarios, la sobreocupación de las URI de hasta el 500% y la ausencia en los programas de resocialización fueron algunos de los temas que la contralora delegada mencionó y que generan preocupación.

“Los resultados no fueron muy positivos, no fueron muy alentadores, sino que realmente encontramos que hasta ahora no se ha podido cumplir con las instrucciones de la Corte Constitucional”, indicó la funcionaria.

¿Quién garantiza el buen funcionamiento del sistema carcelario y penitenciario en Colombia?

Frente a esto, Jenny Lindo indicó que uno de los llamados que está haciendo la Contraloría con la investigación realizada en los diferentes centros de reclusión es que se determine la responsabilidad en cada tipo de centro, y en el caso de las estaciones de Policía que se comiencen a definir las funciones y competencias de la Policía, debido a que “normativamente no tienen esta función establecida” para responder y garantizar que se estén cumpliendo con los requisitos mínimos de funcionamiento.

“Hemos registrado un hacinamiento superior al 500% en los centros de detención transitorios o conocidos como estaciones de Policía. Incluso, en las estaciones de Policía se presenta una situación confusa, de incluso, quién es el responsable de estas estaciones. Aún no hay una administración clara, una dirección contundente”.

Otras de las instituciones que mencionó que deberían asumir una mayor responsabilidad en la garantía de los derechos de los reclusos, son las diferentes Secretarías de Salud de las ciudades, teniendo en cuenta que otro de los importantes hallazgos de este informe es el reporte de equipos biomédicos inservibles en cárceles como La Modelo, La Picota y El Buen Pastor, así como retrasos en consultas, entrega de medicamentos y deterioro en las unidades sanitarias.