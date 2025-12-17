Personal de la Armada, Fuerza Aeroespacial y Ejército ha disminuido los últimos cinco años

En medio de la tensa situación de orden público, un informe conocido por Noticias RCN revela que, en comparación con el 2021, las Fuerzas Militares en Colombia se encuentran en desventaja por la reducción progresiva de su personal.

En concreto, el número de hombres y mujeres en las tres Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Aeroespacial) ha decrecido entre el 2021 y febrero del 2025. La situación es especialmente crítica en el Ejército.

¿Qué tanto han reducido su pie de fuerza en los últimos años?

De las tres Fuerzas Militares la más afectada es el Ejército Nacional. De acuerdo con el informe, el número de hombres y mujeres entre sus filas se redujo en 65.994 efectivos, pasando de 246.226 en el 2021 a 180.232 en el 2025.

Le sigue la Armada, con una reducción de 2.635 efectivos, pasando de 32.783 en el 2021 a 30.148 en el 2025. Y, finalmente, la Fuerza Aeroespacial registró una reducción de 395 personas, pasando de 9.942 personas en el 2021 a 9.547 en el 2025.

En total, las Fuerzas Militares registraron en los últimos cinco años una reducción en el personal de 12,5%, mientras las fuerzas criminales incrementaron el número de hombres y mujeres en sus filas un 15%, solo entre diciembre del 2024 y julio del 2025 de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz.

La Policía es la única fuerza del Estado en incrementar sus efectivos en los últimos años:

Caso contrario al de la Armada, Ejército y Fuerza Aeroespacial es el de la Policía Nacional, que registró un incremento del 6,3% en el número de hombres y mujeres en sus filas, pasando de 170.744 en el 2021 a 182.301 en el 2025. Un incremento de 11.557 personas.

Sin embargo, expertos sugieren que el recorte de personal en las Fuerzas Militares pone en desventaja a la Fuerza Pública, en conjunto.

De acuerdo con el general en retiro y experto en seguridad Jorge Mora, “(Es preocupante) Cuando los grupos terroristas alcanzan un nivel similar al de las capacidades de la fuerza pública. Por eso, estas acciones se denominan una guerra de movimientos y posiciones”.

Declaraciones en las que se mostró de acuerdo el experto en seguridad y defensa nacional Luis Alberto Villamarín: “Esta es una muestra más de la intención del Gobierno de debilitar a los militares y policías”, sin mencionar que las fuerzas del Estado se han enfrentado también los últimos años a una reducción considerable en el presupuesto.