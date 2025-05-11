Contraloría identificó elefantes blancos en Antioquia: las obras tienen una inversión superior a los $4.3 billones

El vicecontralor de la República realizó un recorrido por distintas obras de infraestructura en Medellín, donde reveló cifras alarmantes sobre proyectos inconclusos en el departamento.

Vicecontralor encontró 34 elefantes blancos en Antioquia

Según la Contraloría General de la Nación, Antioquia concentra al menos 34 obras consideradas elefantes blancos que representan una inversión superior a los 4.3 billones de pesos.

Entre los casos más preocupantes destacan el Central Park, el túnel del Toyo y el acueducto del municipio de La Estrella, proyectos en los que ya se han desembolsado 91 mil millones de pesos.

El vicecontralor señaló que estas obras presentan inconsistencias significativas entre la inversión realizada y el progreso físico alcanzado.

“Ha tenido un desembolso del 40% y el avance físico va en el 3.5, entonces un avance físico con tan bajo con un desembolso tan alto prende las alarmas de la Contraloría”, aseguró Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor general.

Esta desproporción entre recursos ejecutados y obra realizada ha activado los mecanismos de control de la Contraloría, que considera estos indicadores como señales de alerta sobre posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

El Central Park, en el municipio de Bello, representa otro caso crítico. Esta obra ya cuenta con una imputación de responsabilidad fiscal por 120.000 millones de pesos.

Autoridades ponen la lupa sobre obras con grandes inversiones en Antioquia

Las autoridades buscan garantizar que los 50.000 millones de pesos que actualmente se están invirtiendo permitan culminar las obras y entregar el proyecto en el año 2026, según lo programado.

A pesar del panorama crítico, la Contraloría también destacó casos exitosos de recuperación de obras.

A través de la estrategia Salvando Obras, la biblioteca de Santo Domingo en Medellín ha alcanzado un avance del 98%, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la intervención oportuna puede rescatar proyectos que estaban en riesgo de convertirse en elefantes blancos.