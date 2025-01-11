Contraloría de Bogotá investiga presuntas irregularidades en el cobro de cuotas pensionales del Foncep

La Contraloría de Bogotá abrió dos procesos de responsabilidad fiscal tras detectar presuntas fallas en el cobro de cuotas pensionales por parte del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (Foncep), que habrían generado un detrimento patrimonial cercano a los 13 mil millones de pesos.

El hallazgo se produjo en el marco de una auditoría realizada por el ente de control, en la que se evidenció una gestión ineficiente de cobro entre los años 2018 y 2021.

“Dentro de una auditoría que realizamos al Foncep, que es el fondo de prestación económica y cesantías del distrito, se encontró que por una gestión ineficiente de cobro se dejaron de recaudar cerca de 13,000 millones de pesos”, explicó Néstor Eduardo Erazo, director sectorial de Hacienda de la Contraloría.

Impacto fiscal por fallas en el cobro de cuotas pensionales

El proceso de cobro de cuotas partes pensionales corresponde a los aportes que deben realizar las entidades distritales cuando un trabajador se pensiona.

Si estos recursos no se recuperan oportunamente, el Distrito debe asumir el pago completo de las pensiones, lo que impacta directamente las finanzas públicas.

Contraloría exige fortalecer el cobro para evitar nuevos detrimentos patrimoniales

Según la Contraloría, algunas de estas obligaciones prescribieron sin ser cobradas, lo que obligó al Distrito a responder por los pagos a los pensionados.

Aunque los hechos comprometen a administraciones anteriores, el organismo advirtió que la actual debe garantizar la continuidad y eficiencia de los procesos de cobro para evitar nuevas pérdidas.

“Estamos cumpliéndole a la ciudad, buscando dónde están los posibles detrimentos patrimoniales y haciendo lo posible para resarcir el daño al patrimonio público”, señaló Erazo.

El ente de control hizo un llamado a las entidades distritales para reforzar sus mecanismos de recaudo y proteger los derechos de los pensionados, así como la sostenibilidad financiera del sistema pensional del Distrito.