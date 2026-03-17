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VIDEO | Momento exacto en el que asesinaron a trabajador del Acueducto en Bogotá

Las cámaras grabaron el momento en el que el delincuente forcejeó y acabó con la vida de Néstor Harry Acosta.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 17 de 2026
04:11 p. m.
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Hay consternación en Bogotá por el asesinato de un hombre en Bogotá. El crimen ocurrió a plena luz del día en la tarde del lunes 16 de marzo y quedó registrado por las cámaras.

¿Quién era el hombre que fue asesinado este lunes en el barrio Salitre de Bogotá?
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El lugar de los hechos fue Ciudad Salitre, occidente de la ciudad; y la víctima fue identificada como Néstor Harry Acosta. Sujetos en moto lo interceptaron y le dispararon.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Este hombre llevaba al menos 20 años viviendo en el sector y era trabajador de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB). Las cámaras grabaron los momentos previos: Acosta estaba en un paradero de SITP cuando fue sorprendido por los sicarios.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, expresó sus condolencias: “A su familia y al equipo del Acueducto, toda mi solidaridad. Desde la alcaldía seguiremos apoyando la investigación para aclarar a la mayor brevedad lo sucedido y capturar a los delincuentes”.

“En nombre de los más de 3.500 empleados de la Empresa lamento profundamente el asesinato de nuestro compañero Néstor Harry Acosta, quien venía laborando en la Empresa desde hacía más de 20 años. A su familia y amigos, mi abrazo de solidaridad en estos difíciles momentos”, estas fueron las palabras de la gerente Natasha Avendaño.

¿Cuáles son las hipótesis que se manejan?

Con respecto al video, muestra que el hecho comenzó a las 2:13 p.m. Efectivamente, Acosta estaba a la espera del bus, cuando llegó un sujeto vestido de blanco. Ambos forcejearon en lo que pudo haber sido un intento de hurto.

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La pelea siguió un par de metros después hasta que el sicario le disparó. Acosta cayó al instante y el delincuente emprendió la huida en la motocicleta que lo estaba esperando.

Teniendo en cuenta este material audiovisual, se maneja la hipótesis de que hubiese sido un intento de robo.

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