VIDEO | Momento exacto en el que asesinaron a trabajador del Acueducto en Bogotá

Hay consternación en Bogotá por el asesinato de un hombre en Bogotá. El crimen ocurrió a plena luz del día en la tarde del lunes 16 de marzo y quedó registrado por las cámaras.

El lugar de los hechos fue Ciudad Salitre, occidente de la ciudad; y la víctima fue identificada como Néstor Harry Acosta. Sujetos en moto lo interceptaron y le dispararon.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Este hombre llevaba al menos 20 años viviendo en el sector y era trabajador de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB). Las cámaras grabaron los momentos previos: Acosta estaba en un paradero de SITP cuando fue sorprendido por los sicarios.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, expresó sus condolencias: “A su familia y al equipo del Acueducto, toda mi solidaridad. Desde la alcaldía seguiremos apoyando la investigación para aclarar a la mayor brevedad lo sucedido y capturar a los delincuentes”.

“En nombre de los más de 3.500 empleados de la Empresa lamento profundamente el asesinato de nuestro compañero Néstor Harry Acosta, quien venía laborando en la Empresa desde hacía más de 20 años. A su familia y amigos, mi abrazo de solidaridad en estos difíciles momentos”, estas fueron las palabras de la gerente Natasha Avendaño.

¿Cuáles son las hipótesis que se manejan?

Con respecto al video, muestra que el hecho comenzó a las 2:13 p.m. Efectivamente, Acosta estaba a la espera del bus, cuando llegó un sujeto vestido de blanco. Ambos forcejearon en lo que pudo haber sido un intento de hurto.

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La pelea siguió un par de metros después hasta que el sicario le disparó. Acosta cayó al instante y el delincuente emprendió la huida en la motocicleta que lo estaba esperando.

Teniendo en cuenta este material audiovisual, se maneja la hipótesis de que hubiese sido un intento de robo.