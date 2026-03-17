Traslado de congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique a la cárcel sigue en veremos

Tras cinco días de hacerse efectivas las órdenes de captura, el representante a la Cámara y senador electo Wadith Manzur y la representante reelecta Karen Manrique siguen recluidos en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá.

Sin embargo, la orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue enviarlos a la cárcel. Motivo por el que el magistrado Misael Rodríguez, ponente de la captura de Manrique y Manzur, envió un oficio al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En el documento, conocido en primicia por Noticias RCN, el magistrado Rodríguez solicita que determine el sitio de reclusión para ambos parlamentarios y así pueda cumplirse, a la brevedad, su traslado.

¿A dónde podrían ser enviados Manrique y Manzur?

Aunque no hay, de momento, una respuesta formal por parte del Inpec, se cree que estarían gestionando los cupos para enviar a Manzur a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, y a Manrique a un centro especial de reclusión por motivos de seguridad.

Ya en La Picota se encuentran los expresidentes del Senado, Iván Name, y Cámara, Andrés Calle, también salpicados por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia (UNGRD).

Otros capturados son la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, el exdirector de la UNGRD Olmedo López y su exsubdirector Sneyder Pinilla.

RELACIONADO Ya se efectuó la captura de Wadith Manzur y Karen Manrique

¿De qué se acusa a Manzur y Manrique?

Manzur y Manrique son acusados junto a los congresistas Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Muñoz de aceptar contratos a cambio de dar un concepto favorable a los créditos solicitados por el Gobierno cuando integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en 2023.

De este grupo, sin embargo, solo Manrique y Manzur deberán responder ante la justicia estando presos. Ambos se entregaron a las autoridades tan pronto como la Sala de Instrucción Penal dictó la medida de aseguramiento en su contra.