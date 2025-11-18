Alto ejecutivo de Saab habló sobre compra de aviones Gripen por Colombia: “Alianza duradera”

Tras varios meses llenos de incertidumbre, Colombia y la empresa sueca Saab finalmente firmaron el contrato con la compra de aviones Gripen.

Desde abril de este año se supo que el Gobierno optó por la propuesta sueca para renovar la flota aérea de los Kfir israelíes, los cuales llevan décadas sirviéndole al país. El viernes 14 de noviembre se dio el gran anuncio de la firma.

Detalles del acuerdo: valor, cantidad de aviones y plazos

Colombia compró 17 aviones Gripen E/F, el modelo más reciente de la línea. El acuerdo también contempla programas de transición energética, salud, agua, innovación tecnológica y fortalecimiento de la ciberseguridad, entre otros asuntos.

La adquisición se cerró en 3.135 millones de euros (más de 13 billones de pesos) y su ejecución constará de siete años. Durante esos años, se realizará el pago junto con la respectiva entrega de los aviones caza. La idea que es que los primeros lleguen en 2028 y la flota esté completa para 2032.

Los Gripen son modelos que se destacan por sus capacidades. Producto de ello es que no solo están presentes en las fuerzas aéreas de Suecia, sino también en República Checa (desde 2005), Hungría (desde 2001), Sudáfrica (desde 1998), Tailandia y Brasil.

SEO de Saab habló: “Beneficiará a su población”

El presidente y director ejecutivo de la compañía, Micael Johansson, se pronunció: “Me honra que Colombia haya elegido el Gripen E/F para mejorar sus capacidades de defensa aérea y me complace dar la bienvenida a Colombia a la familia Gripen”.

Esto marca el inicio de una sólida y duradera alianza que fortalecerá la defensa y la seguridad de Colombia, beneficiará a su población e impulsará la capacidad de innovación del país.

Saab asegura que las aeronaves son la mejor opción costo-eficiencia en el planeta. Además, cuentan con herramientas multi-rol para labores aire-aire y aire – tierra. Su operabilidad puede ser superior a los 30 años.