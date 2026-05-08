¿A María Fernanda Cabal le ofrecieron ser ministra en el gobierno entrante? Esto respondió

El presidente electo Abelardo de la Espriella ya conformó la totalidad del gabinete ministerial que lo acompañará a partir de este viernes 7 de agosto.

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Desde Rodrigo Lara como el próximo ministro del Interior hasta Claudia Benavides como MinCiencias designada; el mandatario entrante dio a conocer a los 18 jefes de cartera.

La distancia de Cabal con el Centro Democrático

Algunos de ellos hicieron parte de la campaña, por lo que cabía la posibilidad de que fueran designados en caso de ganar en las elecciones. No obstante, hubo un nombre que causó intriga: el de María Fernanda Cabal, la exsenadora.

Sin duda, en los últimos años, Cabal se había vuelto una de las figuras más mediáticas en la política colombiana, siendo líder del Centro Democrático y una de las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe.

No obstante, la precandidatura del partido para la contienda de este 2026 llevó a un quiebre. A finales del año pasado, Paloma Valencia quedó elegida como la candidata del Centro Democrático (después participó en la Gran Consulta por Colombia y llegó a primera vuelta).

Valencia fue escogida por encima de Paola Holguín (anunciada recientemente como la próxima ministra de Cultura) y Cabal.

“No quisieron que estuviera en el gabinete”

Un mes después, en enero de 2026, ella y su esposo José Félix Lafaurie (presidente de Fedegan) se apartaron del Centro Democrático. Posteriormente, Cabal anunció su apoyo a De la Espriella para segunda vuelta.

La ahora excongresista estuvo en el programa Tarde Pero Llegó y contó si hubo alguna posibilidad para llegar al equipo del presidente electo. Cabal no se guardó nada y respondió: “No quisieron que yo estuviera en el gabinete y él mandó un mensaje que entendí: que sus ministros no hagan política”.

Acto seguido, reveló que quiere formar su propia colectividad y aseguró que en 2030 se lanzará para llegar a la Presidencia de la República, cuando buscará ser la sucesora de De la Espriella.