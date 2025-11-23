Universidad Distrital elegirá a su nuevo rector entre divisiones e inconformidad de los estudiantes

Este lunes 24 de noviembre se elegirá al nuevo rector de la Universidad Distrital, de una terna conformada por cuatro postulantes.

Omer Calderón, María Eugenia Calderón, José Andelfo Lizcano y Pablo Emilio Garzón son los candidatos para quedarse con el puesto, sin embargo, los estudiantes piden que se investiguen sus perfiles.

En los últimos días, se han registrado protestas en las sedes Macarena y la tecnológica, pues el estudiantado asegura que hay procesos que han registrado irregularidades.

Voto en blanco ganó la consulta estudiantil

Una consulta previa estudiantil terminó con el voto en blanco punteando, con más de 4.200 votos.

En esa oportunidad, la segunda mayor votación la obtuvo María Eugenia Calderón, con 3.407; seguida por Omer Calderón, con 2.509 votos; Pablo Emilio Garzón, con 2.371; y José Andelfo Lizcano con 2.147.

Los estudiantes esperan que el Consejo Superior Universitario, que sesionará mañana, tome la mejor decisión para la institución. Además, afirman que podrían registrarse manifestaciones.