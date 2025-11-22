Estudiantes de la Universidad Nacional convocan movilizaciones para pedir nueva elección de rector

Un año y ocho meses lleva el enredo para definir la rectoría de la Universidad Nacional, que inició con la designación de José Ismael Peña por parte del Consejo Superior Universitario en marzo de 2024.

Previo a eso, una consulta estudiantil había dado como ganador a Leopoldo Múnera, lo que avivó la polémica en torno a quién debería encabezar la institución.

La elección de José Ismael Peña por parte del CSU terminó en protestas estudiantiles, que reclamaban por la metodología implementada en la elección al ignorar la consulta universitaria.

El rollo de las actas de elección

Otro de los puntos clave de este rollo tiene que ver con el acta de la sesión en la que se designó a Peña, la cual no fue firmada por los miembros del Consejo y después fue refutada por el propio presidente Petro.

Más tarde, en abril de 2024, Leopoldo Múnera demandó la nulidad de la elección de Peña ante el Consejo de Estado, argumentando violación al debido proceso y exclusión indebida.

En medio del proceso, la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, se negó a firmar el acta de elección de José Ismael Peña, alegando irregularidades; sin embargo, el profesor se posesionó en la Notaría 14 de Bogotá.

En ese momento, mediante un decreto, el presidente Gustavo Petro nombró a Juan David Correa como ministro de Educación ad hoc, para hacer inspección y vigilancia a la Universidad.

En junio de 2024, nuevamente se hizo la confirmación del CSU mediante una resolución que corregía las irregularidades en la elección de Peña, declarándola inválida por la falta de la firma de la ministra Vergara. Así, quedó designado Leopoldo Múnera como rector de la institución.

Sin embargo, en agosto de 2025, la Procuraduría pidió al Consejo de Estado tumbar la elección de Múnera, alegando vicios y maniobras del Gobierno Nacional para nombrarlo.

Consejo de Estado tumbó la elección de Múnera

El último fallo frente a esta polémica salió esta 20 de noviembre, cuando el Consejo de Estado dio nulidad a la elección de Múnera y resaltó que sobre la decisión no procede ningún recurso de apelación.

Posterior a la decisión, Múnera se pronunció y aseguró que respetará la sentencia del Consejo de Estado, aunque considera que hubo diferencias en el trato entre el CSU que eligió a Peña y el que lo eligió a él.

Peña, por su parte, celebró que su designación haya quedado en pie y dijo que el fallo “reafirma el valor del debido proceso en una institución democrática, plural y comprometida con el país”.

Entretanto, los estudiantes hicieron un llamado a la movilización universitaria para este lunes 24 de noviembre, con el fin de convocar a unas nuevas elecciones por parte del CSU.