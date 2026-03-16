Controversia por palabras del candidato presidencial Iván Cepeda sobre Antioquia

Hay indignación por declaraciones de Iván Cepeda sobre Antioquia. El candidato a la Presidencia sostiene que lo descontextualizaron y que se trataba de una cita textual.

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La situación se registró durante un discurso que se prolongó por cerca de 50 minutos en el Parque Berrío de Medellín, el candidato presidencial Iván Cepeda, citó una frase del líder antioqueño Jesús María Valle, que generó incomodidad y críticas entre algunos sectores del departamento.

“El gran defensor de derechos humanos Jesús María Valle afirmó que el meridiano de la violencia pasaba por Antioquia. Como todo lo que decía y hacía este gran defensor de derechos humanos, su frase no era una metáfora exagerada, por el contrario, fue una denuncia oportuna y precisa. En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narco-economía y del terrorismo de Estado”.

Horas después, el candidato del Pacto Histórico emitió este comunicado en el que aseguró que su intervención fue sacada de contexto.

“Ahora, a través de redes sociales, algunos sectores han compartido apartes descontextualizados de esas palabras, alterando la referencia histórica en la cual fueron pronunciadas para desconocer la realidad, como se expuso en el discurso, que Medellín y Antioquia cambiaron”.

Las voces de rechazo a las declaraciones de Iván Cepeda han sido contundentes

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó las declaraciones y aseguró que los ataques son producto del odio la ignorancia y el resentimiento.

“En Antioquia somos inmunes al veneno que destilan. Nuestro antídoto ha estado en la firmeza, el respaldo a la democracia, en el amor por este terruño y en defender las causas que nos han hecho grandes”, señaló.

En el mismo sentido se pronunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Dijo que Antioquia merece y exige respeto.

“Reducir esta tierra a estigmas como la narco-economía es desconocer la historia de millones de antioqueños trabajadores y valientes que hemos sido precisamente víctimas del narcotráfico y de la violencia”, indicó el alcalde.