ProAntioquia defiende el aporte empresarial tras polémica por frase de Iván Cepeda

Las recientes declaraciones del senador y candidato presidencial Iván Cepeda sobre Antioquia generaron debate nacional luego de que afirmara que el departamento “se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. La frase, que surgió dentro de una referencia histórica sobre el pasado del país, provocó reacciones desde distintos sectores políticos, sociales y empresariales.

Ante la controversia, representantes del sector privado destacaron que Antioquia ha vivido un proceso de transformación a lo largo de las últimas décadas y que el empresariado ha sido uno de los actores clave en la construcción del desarrollo regional.

La presidenta de ProAntioquia, Juliana Velázquez, afirmó que el empresariado antioqueño ha permanecido en el territorio incluso en los momentos más complejos de violencia que vivió la región.

El papel del empresariado en el desarrollo de Antioquia

Velázquez recordó que, incluso en contextos difíciles, Antioquia avanzó en obras que hoy representan hitos del desarrollo urbano y científico en Colombia. Entre ellas mencionó el Metro de Medellín, el Aeropuerto Internacional José María Córdova y el Parque Explora.

La dirigente gremial aseguró que el empresariado antioqueño ha sido un motor constante de desarrollo económico. De acuerdo con cifras compartidas por la organización, el departamento cuenta con más de 200 mil empresas, distribuidas en las distintas subregiones del territorio.

Este ecosistema empresarial combina sectores tradicionales como el textil, minero y agroindustrial, junto con industrias emergentes que han ganado protagonismo en los últimos años. Actividades relacionadas con turismo, entretenimiento y cultura también se han convertido en nuevos motores de crecimiento económico para el departamento.

Inversión social y generación de empleo en la región

Según ProAntioquia, el impacto del sector privado también se refleja en la generación de empleo y en las inversiones sociales realizadas en el territorio. Entre 2024 y 2025, el tejido empresarial de Antioquia contribuyó a la creación de alrededor de 100 mil nuevos puestos de trabajo, fortaleciendo el mercado laboral regional.

Además, el empresariado destinó cerca de 400 mil millones de pesos a proyectos educativos durante el último año, una inversión orientada a mejorar la formación y las oportunidades para las nuevas generaciones.

A esto se suma la ejecución de 1,2 billones de pesos en proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos, principalmente en municipios priorizados por programas de desarrollo territorial. Estas iniciativas buscan mejorar infraestructura y condiciones sociales en zonas que han enfrentado históricamente dificultades económicas y de seguridad.