Cayó expendedora de droga que ocultaba las sustancias en su ropa interior

Una mujer dedicada presuntamente a la venta de estupefacientes fue capturada en el sector de San Bernardo, en el centro de Bogotá, gracias al seguimiento realizado a través del sistema de videovigilancia de la ciudad.

Capturada expendedora de droga que ocultaba las sustancias en su ropa interior

Aunque la sospechosa se movilizaba con aparente normalidad por la zona, sus movimientos estaban siendo observados en tiempo real por operadores de cámaras.

De acuerdo con las autoridades, la mujer permanecía en la vía pública sin levantar sospechas entre transeúntes y residentes.

Conversaba por teléfono, fumaba un cigarrillo y esperaba a posibles compradores como cualquier otra persona del sector.

Sin embargo, las imágenes permitieron evidenciar los comportamientos asociados a la venta de droga.

El monitoreo registró cómo la expendedora adoptaba distintas estrategias para evadir controles, entre ellas esconderse detrás de vehículos estacionados al momento de realizar las transacciones y ocultar la sustancia ilícita en su ropa interior para evitar ser detectada.

El seguimiento fue determinante para alertar a los uniformados del CAI de San Victorino, quienes recibieron la ubicación exacta de la sospechosa y se desplazaron de inmediato al lugar.

Tras practicarle una requisa, los policías hallaron en su poder una cantidad significativa de bazuco, por lo que fue capturada y puesta a disposición de la autoridad competente.

Autoridades continúan operaciones de seguridad en el sector de San Bernardo

Cabe mencionar que en la localidad de Santa Fe operan 253 cámaras de videovigilancia, las cuales hacen parte de las más de 5.800 instaladas en Bogotá y monitoreadas por las autoridades.

Desde la entidad se reiteró que las cámaras continúan siendo una herramienta fundamental para la protección de los ciudadanos y la lucha contra el delito.

Incluso, el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, aseguró que el objetivo es recuperar el sector de San Bernardo para sus habitantes y enfrentar de manera decidida a las estructuras criminales que lo afectan.