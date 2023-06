Coreógrafo luchó contra tres graves enfermedades y asegura haber sido curado por Dios

Robinson Melo desde pequeño mostró su interés y destreza para las artes y gracias a Cecilia Pinilla empezó con el baile. Cuenta que se presentaba en cuanta fiesta había en Ráquira, su municipio, hasta que formaron una agrupación y con ella llegaron muchos triunfos, incluso, a nivel internacional.



“Con la coreografía más grande del mundo, bailando 755 parejas el Sanjuanero huilense y la única agrupación del departamento de Boyacá fue de Evidencia Raquireña”.



Cuando estaba en plena cúspide profesional, empezó a sentir extraños síntomas en su cuerpo. “Sentí que el rostro se me había recogido en la parte izquierda, yo no sé qué es un derrame, ni sé que es una trombosis, pero pensé que me estaba dando algo similar. La segunda vez que me dio esa picada y perdí el control de esfínter urinario, me empecé a preocupar”.

Tres graves diagnósticos en seis meses

Se trataba de dos enfermedades huérfanas. En diciembre de 2020 fue diagnosticado con neuralgia del trigémino, pero tres meses después, cuando iniciaba los procedimientos prequirúrgicos recibió otra noticia.

No me llegué a imaginar que lo que me esperaba era algo peor

"Después de tantos análisis, el 8 de junio de 2021, recibí la fatídica noticia de que tenía una de las enfermedades no solamente más raras que incluso la neuralgia, sino más complejas y altísimamente mortales como es la malformación del Chiari.2.5”.

Robinson explica que esta malformación básicamente es que “el encéfalo se sale, se descomprime de la cavidad craneal, la columna queda básicamente sin funciones”.

Según le informó el médico, si no era operado antes de seis meses podría quedar en un estado de cuadriplejia total y eso no era todo, además en la cabeza tenía la bacteria de la meningitis.

“Me mandan a cuidados paliativos, a tratamiento con clínica del dolor, psicólogo, psiquiatra a bordo y morfina. Dije: el médico me mandó a morirme a mi casa”.

Un milagro llegó a la vida de Robinson Melo

Grabó un video en el que prácticamente se despidió de su familia y amigos. También, en un gesto de valientes, firmó la donación de órganos. Sin embargo, tuvo una experiencia que le cambió la vida.

“Esa experiencia de haber estado al otro lado, me vi caminando en un lugar maravilloso, vi mis pies cómo caminaban después de llevar tiempo sin caminar, vi ese rostro y sabía que era Jesús".

Le dije viniste por mi y solamente me dijo, voy a sanarte

Fue sometido a duras intervenciones con gran éxito. Cuando despertó de un coma inducido escuchó a su hermano llamar a la doctora y sintió dentro una fuerza que le decía que iba a caminar.

Robisnon es hoy un milagro de vida. En Ráquira, Boyacá, se dedica a elaborar esculturas y ha recuperado con tesón y esfuerzo muchas de sus facultades físicas.

Ahora envía un mensaje a las personas que atraviesan por graves enfermedad: “entréguense a Dios, él verá cuál es la decisión o que se vayan o que continúen en el camino”.