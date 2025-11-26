Procuraduría evalúa suspender al general Huertas y a Wilmar Mejía por sus presuntos vínculos con disidencias de 'Calarcá'

Sigue el escándalo por las revelaciones sobre supuestas infiltraciones de disidencias de las Farc en organismos de inteligencia y el Ejército Nacional.

Este miércoles 26 de noviembre, fuentes de la Procuraduría General de la Nación confirmaron que se evalúa suspender provisionalmente al general Juan Miguel Huertas y al director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, ambos salpicados en este caso.

La medida podría ser anunciada en los próximos días, tras las presiones de varias entidades del Estado, entre ellas la Defensoría del Pueblo, desde donde han pedido transparencia y un esclarecimiento urgente al tratarse de un tema de seguridad nacional.

¿Quiénes son Huertas y Mejía y qué tienen que ver con el escándalo?

El general Juan Miguel Huertas fue llamado a calificar servicios en mayo de 2022 por el gobierno de Iván Duque; un mes después, el entonces candidato Gustavo Petro le daba la bienvenida a su campaña presidencial.

Tres años después, el Ejército confirmó el reintegro del general Huertas para asumir como comandante del Comando de Personal. Dos años más tarde, su nombre queda en medio de una polémica por las revelaciones hechas por Noticias Caracol sobre sus presuntos nexos con la estructura de alias Calarcá.

Wilmar Mejía, por su parte, es un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia y un hombre cercano al presidente Petro.

Hoy está en el ojo del huracán debido a chats, correos, imágenes y documentos que lo relacionan directamente con mandos de las disidencias de las Farc.

Mejía es licenciado en Educación Física y es uno de los hombres más importantes en temas de inteligencia del Estado. Por su escritorio pasan algunas de las decisiones más importantes en temas de inteligencia y su papel ha sido trascendental para la revinculación de algunos generales en retiro.

Su llegada a la DNI se dio en mayo de 2024, un mes antes del retén militar en Anorí, Antioquia, el que fue capturado 'Calarcá' junto a varios disidentes de las Farc.

¿Qué dijo la fiscal sobre la investigación?

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, también está en medio de la polémica debido a las críticas por los cortos avances en la investigación sobre los celulares, documentos y demás objetos incautados a la cuadrilla de 'Calarcá' en 2024.

Sobre esto, la fiscal admitió la falla y dijo que la fiscal especializada encargada "no dejó de hacer por negligencia", sino que "omitió compulsar copias por esos hechos".

Camargo agregó que el proceso para examinar todos esos aparatos fue exhaustiva y que "no se hizo en seis meses", y que una cosa es la investigación periodística y otra la forense.

Sobre la liberación de 'Calarcá' en ese retén, la fiscal aclaró que no fue su directiva la que ordenó la libertad y que el jefe guerrillero estaba amparado por el proceso de paz total.

Camargo añadió que incluso hoy, 'Calarcá' sigue vinculado a las mesas de negociación de paz con el Gobierno Nacional.