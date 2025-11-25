“Nos preocupa la reacción del presidente”: vocero de la corporación Transparencia por Colombia sobre revelaciones de los archivos de ‘Calarcá’

Fiscalía, Procuraduría, Ejército y DNI investigan la supuesta relación de las disidencias de las Farc con el director de Inteligencia, Wilmar Mejía, y el director del comando de personal del Ejército, general Juan Miguel Huertas, tras las revelaciones de los archivos de alias Calarcá.

Contrario a condenar el supuesto “pacto de no agresión” entre la Fuerza Pública y el grupo narcoterrorista o exigir una investigación sobre presuntos vínculos entre altos funcionarios y disidentes para asegurar su movilidad en el territorio, el presidente desmintió la investigación en su cuenta de X y sugirió que fue publicada para perseguir a quienes han denunciado nexos corruptos:

“Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmar son falsos. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos”.

Corporación Transparencia por Colombia se mostró preocupada por las declaraciones del presidente:

En diálogo con Noticias RCN, Andrés Hernández, de la Corporación Transparencia por Colombia se mostró preocupado por las declaraciones del presidente Petro frente al caso:

“Es evidente que una de las principales fallas de este escándalo de presunta infiltración está en los sistemas de inteligencia de nuestro país. Nos preocupa mucho que este nuevo escándalo sea otro episodio de gran corrupción en el actual Gobierno y, así como el escándalo de la UNGRD afectó la relación entre el ejecutivo y el legislativo, este escándalo afecte la preservación de la paz y la seguridad”.

E indicó que, “sin lugar a duda, el sistema de inteligencia y contrainteligencia está fuertemente cuestionado. Estaríamos frente a una situación en la que altos funcionarios han abusado de ese poder para favorecer a un grupo al margen de la Ley y poner en cuestión el orden y la seguridad en el país”.

Desde Transparencia por Colombia insisten en que las denuncias exigen una respuesta institucional:

Sumado al compromiso del Ejército y el DNI de investigar la denuncia realizada por Noticias Caracol, la Fiscalía abrió un caso contra el general Huertas y la Procuraduría inició indagaciones por la supuesta relación que el general y Mejía tendrían con las disidencias de las Farc.

Aun así, Hernández insiste en que el caso “necesita una respuesta de la institucionalidad. Nos preocupa que la reacción del presidente no haya sido alrededor de avanzar en las investigaciones anunciadas por la Fiscalía, el Ejército y la Dirección de Inteligencia”.

Y sobre la respuesta de la Fiscalía, que tendría en su poder desde hace un año toda la información, dijo que “da algunas luces sobre lo que ha sucedido desde el momento en que entró a custodiarla (los archivos secretos de Calarcá) y qué debería suceder ahora que el país conoce esta situación gracias a la labor del periodismo. Por supuesto que la ciudadanía quisiera haber tenido una acción mucho más ágil de la Fiscalía, pero hay procedimientos que deben seguirse”.