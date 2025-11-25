“Confío en que las instituciones colombianas van a actuar”: Embajador (e) McNamara sobre revelaciones de los archivos de Calarcá

La denuncia sobre un “pacto de no agresión” y supuestos vínculos entre las disidencias de las Farc y altos funcionarios del Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) es de amplio conocimiento de los Estados Unidos.

Así lo anunció el Departamento de Estado en las últimas horas: “Dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguimiento, instamos a la administración Petro, a la Fiscalía de la nación y a otras instituciones colombianas a investigar a fondo estas acusaciones y a tomar las medidas pertinentes. Estamos al tanto de informes que señalan vínculos entre altos funcionarios del Gobierno Petro y disidentes de las Farc, Organización Terrorista Extranjera (FTO)”.

John McNamara, embajador encargado, se refirió al tema en diálogo con la FM, indicando que, si bien, es un asunto soberano de Colombia, llama la atención de los Estados Unidos, debido a que existen “intereses en común porque día a día colaboramos, incluso, en temas de seguridad”.

El encargado de negocios dijo confiar en las instituciones colombianas y la manera en la que actúan, pero advirtió que investigar los archivos secretos de Calarcá “es algo necesario por la gravedad de las denuncias (…) el digno pueblo colombiano no merece nada menos”.

¿Cómo ve el embajador (e) la relación actual de Colombia con los Estados Unidos?

Sobre la inclusión del presidente Petro, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás y el ministro Armando Benedetti en la lista Clinton, el embajador encargado se limitó a responder que “el Departamento del Tesoro por medio de su oficina OFAC decidió, no por asuntos políticos, sino por hechos, información que tenemos a la mano, hacer dichas designaciones. En su anuncio se explica a detalle por qué cada persona de la lista fue incluida y no tengo nada más que añadir. La información está disponible al público en la página web de la OFAC”.

A Petro le quedan las vías legales para salir de la lista que le ha generado múltiples dolores de cabeza, aunque, la relación comercial entre ambos países parece mejorar. Más aún, tras el anuncio del presidente Trump de liberar los aranceles del 72% de los productos que exporta Colombia, por medio de una orden ejecutiva.

“Los Estados Unidos se enorgullecen de ser el mayor socio comercial y de inversión en Colombia, y por mucho. Colombia es nuestro tercer socio comercial más grande en América Latina. El comercio de los Estados Unidos con Colombia tiene un componente de valor agregado: genera más empleos; lo que, a su vez, genera efectos positivos, como un aumento en la inversión y mayores oportunidades económicas. Nuestro comercio es relativamente balanceado. En otras palabras: vendemos y compramos por niveles similares y no es el caso con todos los países”, celebró McNamara.

La relación Colombia – Estados Unidos, según dijo, es de beneficio mutuo: “Somos el comprador número uno de exportaciones colombianas desde hace varias décadas. Estados Unidos representa nueve veces la demanda total de la China, por ejemplo, con una gran variedad de productos. Los aranceles a Colombia son de los más bajos en el mundo y hace unos días el presidente Trump quitó los aranceles sobre el café y varios productos de la agricultura colombiana. Es una gran noticia”.