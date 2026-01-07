Graves riñas en corralejas en Caucasia, Antioquia, dejaron 63 heridos

Las corralejas de Caucasia, dejaron un balance preocupante con 63 personas lesionadas, pese a que en Antioquia está vigente la ordenanza 016 de 2025 que regula las actividades taurinas y rechaza el maltrato animal.

Las autoridades municipales reportaron además múltiples episodios de riñas y desórdenes durante las festividades.

Del total de personas afectadas, 24 resultaron heridas por cornadas, mientras que el resto sufrió lesiones derivadas de riñas y desórdenes durante los eventos.

Las sanciones por grave situación en corralejas en Caucasia

La alcaldía de Caucasia informó que se impusieron 11 multas a personas sancionadas, quienes deberán pagar aproximadamente $2.000.000 de pesos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Las autoridades manifestaron su preocupación por la situación registrada en el municipio antioqueño. A pesar de los controles implementados y la normativa vigente, los eventos masivos continuaron presentando incidentes de seguridad que pusieron en riesgo la integridad de los asistentes.

La ordenanza 016 de 2025, actualmente vigente en el departamento de Antioquia, establece regulaciones específicas para este tipo de actividades taurinas y prohíbe explícitamente el maltrato animal.

Sin embargo, los hechos registrados en Caucasia evidencian que se siguen presentando situaciones que extralimitan lo permitido por la normativa.

Preocupación por comportamientos en festividades como las corralejas

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en eventos donde hay participación masiva, las personas se comporten de manera ejemplar y respeten las normas de convivencia.

Los desórdenes y riñas registrados representan una seria preocupación para la administración municipal.

El balance también incluye reportes de maltrato animal durante las festividades, situación que contradice directamente lo establecido en la ordenanza departamental vigente.

Las autoridades no han especificado aún si habrá investigaciones adicionales relacionadas con estos casos.