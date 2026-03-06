CANAL RCN
Hombre habría aprovechado la frenada de un bus de Transcaribe para acosar a una joven en Cartagena: ¿qué pasó después?

Tras la alerta, el hombre se escabulló entre la multitud y bajó del vehículo.

marzo 06 de 2026
10:47 a. m.
Una denuncia de acoso sexual dentro del sistema de transporte masivo de Cartagena prendió las alarmas sobre la seguridad de las mujeres en estos espacios.

El caso involucra a una joven estudiante que asegura haber sido víctima de tocamientos mientras viajaba en un bus de Transcaribe.

Según su relato, el presunto agresor sería un hombre de aproximadamente 67 años que habría aprovechado un movimiento del vehículo para acercarse y realizarle tocamientos.

Joven fue acosada y tocada por un hombre dentro de un bus de Transcaribe en Cartagena

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los hechos ocurrieron mientras se movilizaba en un bus del sistema de transporte masivo de Cartagena.

La joven estudiante aseguró que el hombre, de aproximadamente 67 años, habría aprovechado una frenada del vehículo para acercarse a ella y realizarle tocamientos.

Según relató, el movimiento del bus habría sido el momento que utilizó el presunto acosador para aproximarse y cometer la agresión.

La estudiante indicó que reaccionó de inmediato y realizó la alerta dentro del vehículo. Sin embargo, el hombre habría aprovechado la cantidad de pasajeros que se encontraban en el bus para escabullirse entre la multitud.

Posteriormente, según el relato, el presunto agresor descendió del vehículo y abandonó el lugar.

Transcaribe se pronuncia por caso de acoso sexual a una joven dentro de un bus

La víctima aseguró que interpuso la denuncia ante las autoridades, aunque también señaló que durante el proceso se encontró con varias trabas.

Tras conocerse el caso, la gerencia de Transcaribe informó que activó de inmediato sus protocolos de atención y acompañamiento a la usuaria que reportó lo ocurrido.

La entidad también indicó que se inició el proceso de custodia de la información relacionada con el caso.

La gerente de Transcaribe, Ercilia Barrios, explicó las acciones que se adoptaron una vez se recibió el reporte por parte del personal de vigilancia.

Una vez recibimos el reporte por parte de la vigilancia, iniciamos la atención a través del protocolo. ¿Qué hicimos? La custodia de toda la información y grabaciones que teníamos durante el periodo que dice la usuaria ocurrieron los hechos.

Según lo indicado por la entidad, las grabaciones correspondientes al momento señalado por la víctima fueron preservadas como parte de la revisión de lo ocurrido.

Transcaribe también reiteró que mantiene activa la estrategia “Ella se mueve segura”, un mecanismo que busca atender y acompañar a mujeres que reporten situaciones de violencia dentro del sistema de transporte.

