Fuerte llamado a los conjuntos residenciales: tendrán que adecuar sus instalaciones para evitar inconvenientes

En un fallo histórico, la Corte Constitucional dictó una sentencia que impacta profundamente en derechos de accesibilidad, particularmente en conjuntos residenciales.

El caso involucró a una mujer de 98 años que presentó una tutela debido a las barreras arquitectónicas que enfrentó en su propio hogar y que le impedían el acceso pleno debido a su condición de discapacidad motriz.

El caso de la mujer de casi 100 años

El fallo llega luego del análisis del caso donde la mujer tuvo que enfrentarse a 98 escalones para llegar a su apartamento, reflejando una situación insostenible para cualquier persona con limitaciones físicas.

El alto tribunal, en su decisión, no solamente reconoció el derecho individual de la mujer a vivir dignamente en su vivienda, sino que extendió esta protección a todas las personas con discapacidades que habitan en conjuntos residenciales.

La sentencia remarca que la inclusión no se debe entender simplemente como una cuestión de solidaridad, sino como un deber colectivo y constitucional que las comunidades deben asumir.

La decisión de la Corte

La determinación de la Corte exige a los conjuntos residenciales implementar mecanismos y alternativas que eliminen las barreras arquitectónicas, subrayando la obligación de adaptar la infraestructura. Esta sentencia podría marcar un precedente para futuras acciones judiciales, sirviendo como recordatorio de que los derechos de accesibilidad están contemplados dentro de la carta magna y deben ser respetados y ejecutados sin dilaciones.

“Son los encargados de definir el mecanismo o la alternativa mediante la cual se removerán tales obstáculos. Ella cuestiona que para llegar a su vivienda debe subir 98 escalones ubicados dentro del conjunto residencial donde habita”, precisó la vicepresidenta de la Corte Paola Meneses.