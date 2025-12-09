Corte Constitucional falló a favor de Esperanza Gómez: encontró que Meta vulneró sus derechos

La Corte Constitucional se pronunció este viernes por primera vez sobre la moderación de contenidos en redes sociales. El tribunal encontró que Meta vulneró los derechos fundamentales de la actriz colombiana de cine para adultos, Esperanza Gómez.

La empresa de tecnología eliminó su cuenta de Instagram con más de cinco millones de seguidores, acción que vulneró los derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho al trabajo y el debido proceso, según la Corte.

“Con base en las pruebas recaudadas por la Corte Constitucional, la Sala Primera de Revisión le dio la razón a la señora Esperanza Gómez porque no se logró probar que en las imágenes que nos suministraron dentro del proceso se hubieran violado las reglas de la Casa de Meta", afirmó la magistrada Natalia Ángel.

Esperanza Gómez interpuso una tutela luego de que Meta cerrara su cuenta de Instagram

“La Sala consideró que la eliminación sistemática de los contenidos de la accionante, así como de su cuenta con el dominio @esperanzagomez, resultó inconsistente respecto de otras cuentas en las que se publican contenidos similares y que aún permanecen activas en el servicio de Instagram", dice el fallo de la Sala Primera de Revisión.

La Corte Constitucional calificó como discriminatorio el trato diferenciado dado por Meta, al considerar que la empresa no justificó por qué aplicó sus políticas sobre desnudez y servicios sexuales de adultos en este caso específico, pero no en otros similares.

Las órdenes que le impartió la Corte a Meta

El alto tribunal ordenó a Meta implementar medidas para garantizar una moderación de contenidos clara y no discriminatoria. Entre ellas, crear un canal electrónico para notificaciones judiciales en Colombia y publicar sus políticas en español en un sitio web unificado.

También deberá revisar las condiciones de uso y la política de privacidad de Instagram, asegurando que los usuarios comprendan cómo impugnar decisiones de moderación.

La Corte Constitucional exhortó a Meta a precisar sus normas sobre contenidos sexuales implícitos en sus plataformas. La solicitud busca evitar ambigüedades en la moderación de publicaciones que incluyan desnudos o actividades sexuales de adultos.