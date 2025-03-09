Corte Constitucional ratifica el acuerdo de inversiones entre Venezuela y Colombia

La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló el acuerdo entre Colombia y Venezuela que busca la promoción y protección recíproca de inversiones. El alto tribunal ratificó el tratado firmado el 3 de febrero de 2023 en Caracas.

Según el alto tribunal, el proceso de aprobación cumplió con todos los requisitos. “Tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la ley”, dijo la Corte.

Además, aclaró que no se requiere de consulta previa porque dicho acuerdo “no tiene un impacto positivo ni negativo sobre comunidades étnicamente diferenciadas”.

La Corte constató que el Congreso cumplió con todas las etapas del proceso legislativo: desde la presentación del proyecto por parte del Gobierno, su publicación oficial y el debate en las comisiones, hasta la votación final en las plenarias.

Asimismo, confirmó que el acuerdo no incluye beneficios tributarios ni impone obligaciones de gasto público, por lo que no se requería un estudio de impacto fiscal.

Corte avala el tratado por alinearse con principios constitucionales

En su examen de fondo, el tribunal concluyó que el tratado es compatible con la Constitución, al promover objetivos acordes con la Carta Política, tales como el desarrollo económico sostenible, la integración regional, el respeto por la soberanía estatal y la creación de condiciones de seguridad jurídica para las inversiones.

El acuerdo fue considerado como un instrumento idóneo para alcanzar dichos fines y como un fortalecimiento del marco de protección a los inversionistas de ambos países.

¿Qué significa este acuerdo de inversiones entre Colombia y Venezuela?

Con esta decisión, el pacto internacional queda ratificado y establece las bases para un mayor intercambio económico y una cooperación más estrecha entre Colombia y Venezuela.

El acuerdo aprobado actúa como un mecanismo de protección recíproca para las inversiones. Esto significa que un empresario colombiano que invierta en Venezuela contará con garantías similares a las que tendría en Colombia.

De igual manera, los inversionistas venezolanos que destinen recursos a proyectos en territorio colombiano recibirán el mismo nivel de protección.