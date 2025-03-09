CANAL RCN
Colombia

Corte Constitucional ratifica el acuerdo de inversiones entre Venezuela y Colombia

El acuerdo aprobado actúa como un mecanismo de protección recíproca para las inversiones.

Corte Constitucional
FOTO: Corte Constitucional

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
07:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló el acuerdo entre Colombia y Venezuela que busca la promoción y protección recíproca de inversiones. El alto tribunal ratificó el tratado firmado el 3 de febrero de 2023 en Caracas.

VIDEO | “Falta poco Venezuela”, aseguró María Corina Machado ante el despliegue naval de EE. UU.
RELACIONADO

VIDEO | “Falta poco Venezuela”, aseguró María Corina Machado ante el despliegue naval de EE. UU.

Según el alto tribunal, el proceso de aprobación cumplió con todos los requisitos. “Tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la ley”, dijo la Corte.

100 millones de dólares por Maduro: La propuesta desde EE.UU. que eleva la presión sobre Venezuela
RELACIONADO

100 millones de dólares por Maduro: La propuesta desde EE.UU. que eleva la presión sobre Venezuela

Además, aclaró que no se requiere de consulta previa porque dicho acuerdo “no tiene un impacto positivo ni negativo sobre comunidades étnicamente diferenciadas”.

La Corte constató que el Congreso cumplió con todas las etapas del proceso legislativo: desde la presentación del proyecto por parte del Gobierno, su publicación oficial y el debate en las comisiones, hasta la votación final en las plenarias.

Asimismo, confirmó que el acuerdo no incluye beneficios tributarios ni impone obligaciones de gasto público, por lo que no se requería un estudio de impacto fiscal.

Corte avala el tratado por alinearse con principios constitucionales

En su examen de fondo, el tribunal concluyó que el tratado es compatible con la Constitución, al promover objetivos acordes con la Carta Política, tales como el desarrollo económico sostenible, la integración regional, el respeto por la soberanía estatal y la creación de condiciones de seguridad jurídica para las inversiones.

El acuerdo fue considerado como un instrumento idóneo para alcanzar dichos fines y como un fortalecimiento del marco de protección a los inversionistas de ambos países.

Maduro pidió hablar con Trump después de anunciar lo que haría si EE. UU. invade Venezuela
RELACIONADO

Maduro pidió hablar con Trump después de anunciar lo que haría si EE. UU. invade Venezuela

¿Qué significa este acuerdo de inversiones entre Colombia y Venezuela?

Con esta decisión, el pacto internacional queda ratificado y establece las bases para un mayor intercambio económico y una cooperación más estrecha entre Colombia y Venezuela.

El acuerdo aprobado actúa como un mecanismo de protección recíproca para las inversiones. Esto significa que un empresario colombiano que invierta en Venezuela contará con garantías similares a las que tendría en Colombia.

De igual manera, los inversionistas venezolanos que destinen recursos a proyectos en territorio colombiano recibirán el mismo nivel de protección.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Asesinan a tiros y a sangre fría a abogado de la Alcaldía de Cartago

Gustavo Petro

¿Remezón tras elección de Camargo como magistrado? Gobierno pidió renuncia a tres ministros

Epa Colombia

Incautan celular oculto de Epa Colombia en centro de reclusión de la Policía

Otras Noticias

Viral

Cardi B lanza bolígrafo a un paparazzi mientras salía de un juicio millonario en su contra

La cantante norteamericana no logró contener su descontento y lanzó el artefacto en contra del hombre.

Millonarios

La razón por la que Millonarios podrá contar con la tribuna Lateral Norte en el clásico capitalino

Millonarios podrá contar con la tribuna Lateral Norte en el clásico capitalino. La entidad de seguridad y convivencia se pronunció.

Venezuela

VIDEO | “Falta poco Venezuela”, aseguró María Corina Machado ante el despliegue naval de EE. UU.

Secretaria de Movilidad

Importantes vías en Bogotá tendrán nuevas cámaras de fotomultas: sancionarán SOAT, tecnomecánica y más infracciones

Enfermedades

Atención: este es el más reciente reporte de casos de fiebre amarilla en Colombia