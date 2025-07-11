"Los responsables deben hablar": Corte Constitucional pidió esclarecer lo ocurrido en el Palacio de Justicia

Cuatro décadas después del incendio que destruyó el Palacio de Justicia y dejó decenas de víctimas, el país volvió a rendir homenaje a quienes murieron en medio de aquel episodio.

En el acto conmemorativo, realizado frente al edificio reconstruido en el centro de Bogotá, la llama eterna volvió a encender la memoria colectiva, evocando no solo el fuego que consumió la sede judicial, sino también la búsqueda incesante de justicia y verdad que aún no se ha apagado.

Corte Constitucional pidió esclarecer lo ocurrido en el Palacio de Justicia

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, fue una de las voces más firmes durante la ceremonia.

En su intervención, el magistrado señaló que, pese al paso del tiempo, el país sigue cargando con una deuda de verdad hacia las familias de los desaparecidos y sobrevivientes del holocausto judicial.

Cuarenta años después, aquí estamos, pero Colombia aún es titular de una deuda de verdad pendiente que sigue torturando a las familias de los desaparecidos y sobrevivientes. Los responsables deben hablar, le deben al país, a la justicia y a las víctimas la verdad de lo ocurrido.

Sus palabras retumbaron frente a las llamas encendidas del monumento, que simbolizan la persistencia de la justicia a pesar del horror vivido en 1985.

Ibáñez recordó que la toma del Palacio de Justicia fue un acto demencial y terrorista perpetrado por el M-19, y enfatizó la importancia de reconocerlo como tal para evitar que se distorsione la historia y se silencien a las víctimas.

La justicia debe prevalecer sobre el terror provenga este de donde provenga.

Presidente de la Corte recordó que los indultos impidieron esclarecer judicialmente los hechos

El magistrado también hizo un llamado a reflexionar sobre las decisiones que, en su momento, impidieron que se conociera la verdad completa de lo sucedido.

Recordó que la facultad otorgada al entonces presidente de la República para conceder indultos y la regulación sobre la cesación de procedimientos penales privaron a Colombia de conocer una verdad judicial integral sobre el caso.

La facultad otorgada entonces al presidente de la república para conceder indultos y la regulación sobre la cesación de procedimiento penal ha privado a la sociedad colombiana de conocer la verdad judicial. Empero ello no debe privar de conocer la verdad histórica porque la sociedad exige verdad, reparación y no repetición.

Finalmente, el homenaje, acompañado por el fuego eterno frente al Palacio, fue un recordatorio de que las heridas del pasado aún no cicatrizan del todo.

Cuatro décadas después, el reclamo de las familias sigue siendo el mismo: conocer qué pasó con las víctimas, quiénes fueron los responsables y por qué aún no se ha contado toda la verdad.