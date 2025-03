Corte Constitucional rechazó recusación del ministro de Salud contra magistrado José Fernando Reyes

Noticias RCN conoció en exclusiva que la Corte Constitucional declaró improcedente la recusación que interpuso el ministro de Salud contra el magistrado José Fernando Reyes.

En una entrevista, con este medio, el magistrado narró que también fue víctima de la crisis de la salud.

Reyes aseguró que tuvo que interponer una tutela para que le entregaran sus medicamentos. Según dijo el ministro, estas declaraciones ponían en duda la imparcialidad de futuros fallos de la Corte.

“Soy afiliado a una EPS con medicina prepagada desde el año 97, nunca había tenido que interponer una acción de tutela, pero en los últimos tres meses he tenido que interponer dos porque me niegan medicamentos que me recetan. Algo está pasando con la salud que los ciudadanos de a pie tengamos que ir donde un juez para que las cosas que nos tendrían que dar nos las entregaran”, aseguró el magistrado Reyes en la entrevista.

También dijo que creía que por su caso particular “que será el de muchos colombianos, es verdad que las cosas pueden no estar funcionando bien o como todos quisiéramos”.

Según su versión, a la Corte llegan, entre 60.000 y 90.000 tutelas de ciudadanos mensualmente. En ellas, los ciudadanos reclaman sus derechos a través de un juez.

Como consecuencia de esto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, recusó al magistrado.

El ministro argumentó su decisión indicando que el jurista no podría ser imparcial en las decisiones que tome frente a los varios procesos que el Ministerio tiene ante el mencionado tribunal.

Ante esto, varios expertos en derecho y salud cuestionaron cuestionado las acciones del ministro Jaramillo, sugiriendo que podrían ser una estrategia para dilatar la justicia.

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, señaló que hay una estrategia deliberada para ralentizar la actuación del alto tribunal en relación con la UPC y los presupuestos máximos.

Según Gaviria, el Ministerio ha presentado una serie de recursos, como solicitudes de aclaración, nulidades y recusaciones, lo que, en su opinión, no es casual.