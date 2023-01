Estado colombiano es responsable en el exterminio de miembros de la Unión Patriótica: Corte IDH

En el marco del caso entre los integrantes y militantes de la unión patriótica versus Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia calificando al Estado como “responsable” por el exterminio de los líderes políticos de la UP, quienes fueron asesinados y desaparecidos en la década de los 80.

En un documento expedido por la Corte, se establece la responsabilidad internacional del Estado colombiano en la medida que existen elementos que permiten comprobar una “falta al deber de prevención e investigación” frente a lo sucedido con los militantes.

Asimismo, la Corte IDH aseguró que existió una “forma de tolerancia generalizada y estructural” frente a las violencias ejercidas sobre los integrantes de la UP, lo que permitió que 6.000 personas resultaran víctimas del exterminio.

Además, se indicó que el Estado incurrió en violaciones sobre el derecho a la vida, la honra, la libertad de expresión, la circulación, residencia y a conocer los detalles de cómo se dieron estos hechos.

Todo el emprendimiento sistemático contra los dirigentes y militantes de la UP configura un crimen contra la humanidad, porque es claro que las acciones y omisiones o aquiescencias estatales emprendidas con el propósito de aniquilamiento de un grupo humano de cualquier naturaleza configuran siempre un crimen de lesa humanidad

La Corte reiteró que las vulneraciones al deber de garantía del Estado propiciaron a que el exterminio de la UP pudiera llevarse a cabo por un periodo que abarcó más de 20 años, y que se configuró bajo violencias sistemáticas y estructurales de estigmatización dentro de la actividad política de las víctimas.

Otro de los puntos que llama la atención, es que la Corte señaló que al menos siete niñas y cuatro niños fueron asesinados extrajudicialmente o sobrevivieron a masacres dirigidas contra la UP; mientras que una parte importante de las víctimas del exterminio fueron mujeres.

Según lo determinado por la Corte IDH, el Estado colombiano deberá poner en funcionamiento una Comisión para constatar la identidad y parentesco de las víctimas, así como dictar medidas de reparación, en un lapso no mayor a dos años, que permitan avanzar en las investigaciones para esclarecer la verdad de lo sucedido, buscar a los desaparecidos, brindar el tratamiento necesario a los sobrevivientes y reconocer públicamente su responsabilidad internacional.

Adicionalmente, se deberá establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas del exterminio de la UP, construir un monumento en su memoria y colocar placas en al menos cinco lugares públicos como un acto de memoria.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro celebró a través de su cuenta de Twitter el fallo de la Corte IDH, asegurando que en su gobierno “apoyará la justicia nacional e internacional contra la impunidad”.

He propuesto un pacto de paz que no solo es con grupos armados, sino con esa sociedad de los privilegios para que permitan las reformas que marquen un camino de mayor justicia social. Esa es la paz. Aun la mano está tendida. Pero no piensen que este gobierno se arrodilla