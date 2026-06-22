Miguel Ángel Pinto a indagatoria en la Corte Suprema por presunto abuso sexual
El congresista rendirá indagatoria este lunes a las 2:00 de la tarde en el norte de Bogotá.
Valeria Quiroga
01:59 p. m.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, por el delito de acceso carnal violento agravado.
El congresista, a quien la sesión Plenaria le aceptó su renuncia el pasado 9 de junio para retirarse de la corporación a partir de este martes 23, rendirá indagatoria este lunes 22 de junio a las 2:00 de la tarde en el norte de Bogotá.
La denuncia contra Miguel Ángel Pinto
De acuerdo con la denuncia presentada contra Pinto Hernández, el senador habría aprovechado su posición de poder como empleador para presuntamente abusar sexualmente de una mujer trabajadora durante 10 meses, entre septiembre de 2009 y junio de 2010.
Días antes de fechada esta diligencia, la defensa del congresista pidió reprogramarla porque se encontraba por fuera del país atendiendo compromisos personales. Sin embargo, el despacho a cargo del magistrado Misael Rodríguez, rechazó la petición y pidió que Pinto Hernández se conectara virtualmente.
Miguel Ángel Pinto cuenta con una trayectoria en el Congreso de 12 años y no se reeligió en las elecciones de este año para el nuevo periodo legislativo que iniciará el 20 de julio.