Corte Suprema dejó en firme condena contra tres exmagistrados señalados de recibir sobornos en Villavicencio

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra tres exmagistrados del Tribunal de Villavicencio señalados de alterar decisiones judiciales a cambio de sobornos, en uno de los escándalos más delicados que ha enfrentado la justicia en el Meta.

La decisión ratifica las sentencias emitidas contra los exfuncionarios judiciales, quienes fueron investigados por favorecer intereses particulares mediante fallos y determinaciones presuntamente manipuladas a cambio de dinero.

Exmagistrados usaron su cargo para beneficios y corrupción

Al parecer, los implicados ocupaban altos cargos dentro del sistema judicial y tenían precisamente la responsabilidad de administrar justicia en la región.

Sin embargo, según las investigaciones, habrían terminado utilizando sus posiciones para beneficiar procesos específicos mediante actos de corrupción.

Con esta determinación, la Corte Suprema dejó en firme las condenas contra los tres exmagistrados del Tribunal de Villavicencio, cerrando una etapa clave del proceso penal adelantado por las autoridades judiciales.

Según la Corte, ¿qué hacían los exmagistrados?

Las investigaciones establecieron que los entonces magistrados cambiaban o influían en decisiones judiciales a cambio de sobornos.

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Ahora, aunque la Corte Suprema ratificó las condenas, el caso sigue generando indignación debido a que involucra a exintegrantes de uno de los tribunales más importantes de la región.