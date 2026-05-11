CANAL RCN
Colombia

Corte Suprema dejó en firme condena contra tres exmagistrados señalados de recibir sobornos en Villavicencio

Los exfuncionarios del Tribunal de Villavicencio fueron condenados por cambiar decisiones judiciales a cambio de dinero.

Juez condenado por abuso a mujer en Caquetá
Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
06:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra tres exmagistrados del Tribunal de Villavicencio señalados de alterar decisiones judiciales a cambio de sobornos, en uno de los escándalos más delicados que ha enfrentado la justicia en el Meta.

¿Por qué está haciendo tanto calor en el Caribe? Alertan por sensación térmica de hasta 42 grados
RELACIONADO

¿Por qué está haciendo tanto calor en el Caribe? Alertan por sensación térmica de hasta 42 grados

La decisión ratifica las sentencias emitidas contra los exfuncionarios judiciales, quienes fueron investigados por favorecer intereses particulares mediante fallos y determinaciones presuntamente manipuladas a cambio de dinero.

Exmagistrados usaron su cargo para beneficios y corrupción

Al parecer, los implicados ocupaban altos cargos dentro del sistema judicial y tenían precisamente la responsabilidad de administrar justicia en la región.

Sin embargo, según las investigaciones, habrían terminado utilizando sus posiciones para beneficiar procesos específicos mediante actos de corrupción.

Con esta determinación, la Corte Suprema dejó en firme las condenas contra los tres exmagistrados del Tribunal de Villavicencio, cerrando una etapa clave del proceso penal adelantado por las autoridades judiciales.

Según la Corte, ¿qué hacían los exmagistrados?

Las investigaciones establecieron que los entonces magistrados cambiaban o influían en decisiones judiciales a cambio de sobornos.

Supersalud puso en la mira a reconocida clínica de Bogotá por fallas que pondrían en riesgo a pacientes
RELACIONADO

Supersalud puso en la mira a reconocida clínica de Bogotá por fallas que pondrían en riesgo a pacientes

Ahora, aunque la Corte Suprema ratificó las condenas, el caso sigue generando indignación debido a que involucra a exintegrantes de uno de los tribunales más importantes de la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Colpensiones

Gobierno advierte crisis pensional tras suspensión del decreto sobre traslado de ahorros a Colpensiones

Secretaría de Hacienda

Se acaba el plazo para el pago con descuento del impuesto vehicular en Bogotá ¿Hasta cuándo aplica?

Bogotá

VIDEO | Banda en Bogotá escondía marihuana en sanitarios: clientes podían ser niños

Otras Noticias

Astrología

"Podemos llevarnos una sorpresa": vidente no se guardó nada y predijo las elecciones presidenciales en Colombia

El vidente explicó cuál es el candidato que más favorabilidad astrológica tiene hasta este momento.

Venezuela

¿Qué piensa Delcy Rodríguez sobre el rumor de que Venezuela sea el estado 51 de EE. UU.?

Un periodista aseguró que el presidente Donald Trump querría que Venezuela hiciera parte de Estados Unidos.

Bogotá

Supersalud puso en la mira a reconocida clínica de Bogotá por fallas que pondrían en riesgo a pacientes

Selección Colombia

¿Alarma encendida en la Selección Colombia? Se lesionó importante jugador titular y este es su parte médico

Dian

DIAN impone riguroso impuesto a conjuntos residenciales que usen este espacio