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Volvió a temblar en Colombia este 24 de septiembre: fuerte sismo se sintió en varias ciudades este jueves

Fuerte temblor se registró en Colombia este 24 de septiembre. El sismo tuvo como epicentro Chaparral, Tolima, y alcanzó una magnitud de 4,1.

Volvió a temblar en Colombia este 24 de septiembre: fuerte sismo se sintió en varias ciudades este jueves

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
08:04 p. m.
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Un nuevo temblor se registró en Colombia durante la noche de este jueves 24 de septiembre de 2026.

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El movimiento tuvo nuevamente como epicentro a Chaparral, Tolima, una zona que desde el pasado 20 de septiembre presenta una actividad sísmica inusual y permanece bajo monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Fuerte temblor en Colombia este jueves 24 de septiembre: magnitud y epicentro

De acuerdo con el reporte del SGC, el sismo ocurrió a las 7:37 p.m. y alcanzó una magnitud de 4,1. Su profundidad fue superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

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El epicentro fue localizado en Chaparral, Tolima. Los municipios más cercanos al punto del movimiento fueron Roncesvalles, a 17 kilómetros; San Antonio, a 18 kilómetros; y Chaparral, a 23 kilómetros.

El evento llamó especialmente la atención porque se suma a la secuencia de movimientos que comenzó durante la madrugada del domingo 20 de septiembre. Solo entre el 20 y 21, el SGC contabilizó más de 130 sismos de magnitud superior a 2,0, de los cuales cinco alcanzaron o superaron magnitud 4,0.

Los movimientos de esta secuencia han sido reportados por ciudadanos no solo en Tolima, sino también en departamentos como Huila, Valle del Cauca, Risaralda, Cauca y Quindío.

¿Por qué está temblando tanto en Chaparral, Tolima?

El Servicio Geológico Colombiano explicó que la actividad está relacionada con la presencia de fallas geológicas activas que atraviesan el Tolima. Sin embargo, la cantidad de movimientos registrados durante estos días se encuentra por encima del promedio observado en las semanas anteriores.

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La entidad mantiene vigilancia permanente sobre la zona para analizar la evolución de esta secuencia. El SGC también ha insistido en que los ciudadanos consulten información oficial y eviten difundir datos sin verificar.

Entre los eventos destacados de los últimos días aparecen movimientos de magnitud 4,1 el 20 de septiembre y de 4,2 los días 21, 22 y 23, todos superficiales. A ellos se suma ahora el sismo de magnitud 4,1 registrado durante la noche de este jueves.

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