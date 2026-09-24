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¿Dónde encontraron a la bebé desaparecida en Ubaté? El papá tendría relación con el caso

Salomé Vásquez Sánchez fue encontrada en Paime, Cundinamarca, en una operación entre el Ejército y el CTI.

Yhonay Díaz

septiembre 24 de 2026
08:10 p. m.
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Una operación de rescate logró recuperar con vida a una bebé de dos años que se encontraba desaparecida desde el pasado 20 de septiembre en el municipio de Ubaté, en Cundinamarca.

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La menor, identificada como Salomé Vásquez Sánchez, fue localizada en la localidad de Paime, en medio de un operativo diseñado por el Gaula Militar y el CTI.

Las imágenes entregadas por las autoridades muestran el ingreso de los uniformados a una vivienda en una zona rural. Tras inspeccionar cada rincón del inmueble, continuaron la búsqueda por una zona boscosa donde fue hallada la menor.

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¿Dónde encontraron a la bebé desaparecida en Ubaté?

Las autoridades lograron establecer su paradero en el municipio de Paime, ubicado aproximadamente a 80 kilómetros de Ubaté, donde fue reportada su desaparición.

De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que el padre de la niña estaría detrás de su desaparición.

Al parecer, el papá la había secuestrado en represalia por la separación de su esposa, a quien habría amenazado con asesinar a la menor.

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Lo que se sabe de la niña rescatada en operativo en Paime

Las autoridades judiciales participaron en la operación que permitió ubicar y recuperar a la menor sin que se reportaran incidentes durante el procedimiento.

Inmediatamente después del rescate, personal del CTI realizó el traslado de Salomé Vásquez Sánchez al hospital municipal de Paime, donde recibió atención médica prioritaria.

La menor está siendo sometida a una valoración médica completa para determinar su estado físico y psicológico tras el tiempo que permaneció desaparecida.

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