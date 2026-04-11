Bogotá tendrá cortes de agua y luz durante este jueves 5 de noviembre
Las autoridades dieron a conocer los horarios de las intervenciones y las posibles afectaciones.
Noticias RCN
07:15 p. m.
Bogotá atravesará por una nueva jornada, este jueves 5 de noviembre, con intervenciones en los servicios de luz y agua. Estas afectarán varias localidades y tendrán distintos horarios que corresponden a los trabajos que se adelantarán durante todo el día.
Cortes de agua en Bogotá durante el jueves 5 de noviembre
La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá adelantará obras que buscan mejorar el suministro de agua en distintas localidades. Con el objetivo de minimizar daños mayores, seis localidades tendrán suspensiones con el servicio.
- Localidad de Usaquén
Desde las 8:00 a. m. y durante 24 horas. Se realizará mantenimiento preventivo. Barrios Santa Ana, Usaquén, San Gabriel Norte y Páramo Urbano II. De la carrera 2 este a la carrera 7, entre la calle 108 y la calle 128.
Desde las 10:00 a. m. y durante 24 horas. Se realizará instalación de válvulas. Barrios Caobos Salazar y Acacias Usaquén. De la carrera 9 a la carrera 15, entre la calle 145 y la calle 153.
Desde las 10:00 a. m. y durante 8 horas. Se realizará mantenimiento preventivo en el tanque. Barrios Bosque de Pinos I y II, Santa Cecilia y Puente Norte. De la calle 160A a la calle 163B, entre la carrera 5 este y la avenida carrera 7.
- Localidad de Suba
Desde las 10:00 a. m. y durante 24 horas. Se realizarán empates en las redes de acueducto. Barrio Mirandela. De la carrera 58 a la carrera 72, entre la calle 183 y la calle 191.
- Localidad de Chapinero
Desde las 9:00 a. m. y durante 24 horas. Se realizará instalación de válvulas. Barrio Chapinero. De la calle 53 a la calle 72, entre la carrera 7 y la carrera 14.
- Localidad de Barrios Unidos
Desde las 9:00 a. m. y durante 24 horas. Se realizará instalación de un macromedidor. Barrios Alcázares, La Merced Norte y Colombia. De la calle 68 a la calle 72, entre la carrera 20 y la carrera 30.
- Localidad de Santa Fe
Desde las 9:00 a. m. y durante 24 horas. Se realizará instalación de accesorios. Barrios Villa Los Alpes I, Córdoba, Montebello, San Pedro, San Blas, San Cristóbal Sur y Bello Horizonte. De la avenida calle 11 sur a la calle 37A sur, entre la carrera 5A y la carrera 10G este.
Desde las 9:00 a. m. y durante 24 horas. Se realizará instalación de accesorios. Barrios Santa Inés Sur, San Vicente Santa Inés Sur II y Atenas. De la calle 30 sur a la calle 33 sur, entre la carrera 9 este y la carrera 3A este.
- Localidad de Ciudad Bolívar
Desde las 8:00 a. m. y durante 24 horas. Se realizará instalación de accesorios. Barrios La Pradera, Jerusalén y Sierra Morena II. De la calle 76 sur a la calle 69D sur, entre la transversal 50 y la carrera 31. Para conocer el listado completo de barrios afectados en esta localidad debe ingresar a la página de la Alcaldía de Bogotá.
Cortes de luz en Bogotá durante el jueves 5 de noviembre
- Localidad de Engativá
Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 74 a la calle 76, entre la carrera 68 y la carrera 70 – Barrio Las Ferias.
- Localidad de Fontibón
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 86 a la carrera 88, entre la calle 30 y la calle 32 – Barrio Ferroca ja Fontibón.
- Localidad de Teusaquillo
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 42 a la carrera 44, entre la calle 23 y la calle 25 – Barrio Quinta Paredes.
Desde las 10:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 21 a la carrera 23, entre la calle 52 y la calle 54 – Barrio San Luis.
- Localidad de Suba
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 149 a la calle 151, entre la carrera 101 y la carrera 104 – Barrio El Pino.
Desde las 8:30 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la carrera 52 a la carrera 54, entre la calle 128 y la calle 130 – Barrio Prado Veraniego Norte.
- Localidad de Usaquén
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 3 a la carrera 5, entre la calle 189 y la calle 191 – Barrio Buenavista.
Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 184 y la calle 186 – Barrio Tibabita.
- Localidad de Rafael Uribe Uribe
Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la calle 30 sur a la calle 32 sur, entre la carrera 19 y la carrera 21 – Barrio Quiroga Sur.