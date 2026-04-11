Bogotá tendrá cortes de agua y luz durante este jueves 5 de noviembre

Bogotá atravesará por una nueva jornada, este jueves 5 de noviembre, con intervenciones en los servicios de luz y agua. Estas afectarán varias localidades y tendrán distintos horarios que corresponden a los trabajos que se adelantarán durante todo el día.

Cortes de agua en Bogotá durante el jueves 5 de noviembre

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá adelantará obras que buscan mejorar el suministro de agua en distintas localidades. Con el objetivo de minimizar daños mayores, seis localidades tendrán suspensiones con el servicio.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. y durante 24 horas. Se realizará mantenimiento preventivo. Barrios Santa Ana, Usaquén, San Gabriel Norte y Páramo Urbano II. De la carrera 2 este a la carrera 7, entre la calle 108 y la calle 128.

Desde las 10:00 a. m. y durante 24 horas. Se realizará instalación de válvulas. Barrios Caobos Salazar y Acacias Usaquén. De la carrera 9 a la carrera 15, entre la calle 145 y la calle 153.

Desde las 10:00 a. m. y durante 8 horas. Se realizará mantenimiento preventivo en el tanque. Barrios Bosque de Pinos I y II, Santa Cecilia y Puente Norte. De la calle 160A a la calle 163B, entre la carrera 5 este y la avenida carrera 7.

Localidad de Suba

Desde las 10:00 a. m. y durante 24 horas. Se realizarán empates en las redes de acueducto. Barrio Mirandela. De la carrera 58 a la carrera 72, entre la calle 183 y la calle 191.

Localidad de Chapinero

Desde las 9:00 a. m. y durante 24 horas. Se realizará instalación de válvulas. Barrio Chapinero. De la calle 53 a la calle 72, entre la carrera 7 y la carrera 14.

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 9:00 a. m. y durante 24 horas. Se realizará instalación de un macromedidor. Barrios Alcázares, La Merced Norte y Colombia. De la calle 68 a la calle 72, entre la carrera 20 y la carrera 30.

Localidad de Santa Fe

Desde las 9:00 a. m. y durante 24 horas. Se realizará instalación de accesorios. Barrios Villa Los Alpes I, Córdoba, Montebello, San Pedro, San Blas, San Cristóbal Sur y Bello Horizonte. De la avenida calle 11 sur a la calle 37A sur, entre la carrera 5A y la carrera 10G este.

Desde las 9:00 a. m. y durante 24 horas. Se realizará instalación de accesorios. Barrios Santa Inés Sur, San Vicente Santa Inés Sur II y Atenas. De la calle 30 sur a la calle 33 sur, entre la carrera 9 este y la carrera 3A este.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m. y durante 24 horas. Se realizará instalación de accesorios. Barrios La Pradera, Jerusalén y Sierra Morena II. De la calle 76 sur a la calle 69D sur, entre la transversal 50 y la carrera 31. Para conocer el listado completo de barrios afectados en esta localidad debe ingresar a la página de la Alcaldía de Bogotá.

Cortes de luz en Bogotá durante el jueves 5 de noviembre

Localidad de Engativá

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 74 a la calle 76, entre la carrera 68 y la carrera 70 – Barrio Las Ferias.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 86 a la carrera 88, entre la calle 30 y la calle 32 – Barrio Ferroca ja Fontibón.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 42 a la carrera 44, entre la calle 23 y la calle 25 – Barrio Quinta Paredes.

Desde las 10:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 21 a la carrera 23, entre la calle 52 y la calle 54 – Barrio San Luis.

Localidad de Suba

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 149 a la calle 151, entre la carrera 101 y la carrera 104 – Barrio El Pino.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la carrera 52 a la carrera 54, entre la calle 128 y la calle 130 – Barrio Prado Veraniego Norte.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 3 a la carrera 5, entre la calle 189 y la calle 191 – Barrio Buenavista.

Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 184 y la calle 186 – Barrio Tibabita.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la calle 30 sur a la calle 32 sur, entre la carrera 19 y la carrera 21 – Barrio Quiroga Sur.