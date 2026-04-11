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Partido entre Cúcuta vs. Santa Fe se retrasó por falla eléctrica: ¿A qué hora inicia el juego?

El partido entre Cúcuta vs. Santa Fe, en el General Santander, se retrasó por falla eléctrica.

Partido entre Cúcuta vs. Santa Fe es retrasado por falla eléctrica: ¿A qué hora inicia el partido?
foto: captura de pantalla de Win Sports

Sebastián Montañez

noviembre 04 de 2026
06:49 p. m.
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El partido entre Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe, correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II, sufrió un inesperado retraso este miércoles 4 de noviembre debido a una falla eléctrica en el estadio General Santander.

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El compromiso estaba programado para las 6:30 p. m., pero los problemas con el suministro de energía impidieron que comenzara a la hora establecida.

¿Por qué se retrasó el partido entre Cúcuta y Santa Fe?

La situación ocurrió minutos antes del inicio del encuentro, cuando el escenario deportivo se quedó sin iluminación en medio de los actos previos al compromiso.

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En las tribunas se vivía un ambiente de fiesta, con pólvora y bengalas, como parte de un homenaje por los 300 partidos de Mauricio Duarte con el conjunto motilón.

Sin embargo, durante la celebración se presentó el apagón que obligó a detener los preparativos del encuentro.

Según la información entregada durante la transmisión de Win Sports, el inconveniente estaría relacionado con un daño en un portafusible, por lo que se requiere la intervención de la empresa encargada del servicio eléctrico.

Ante esta situación, los futbolistas debieron dirigirse a los camerinos mientras se adelantan los trabajos para recuperar la iluminación.

Por ahora, no se ha confirmado que la pirotecnia haya provocado la falla.

¿A qué hora comienza Cúcuta vs. Santa Fe hoy, 4 de noviembre?

De acuerdo con las primeras estimaciones conocidas durante la transmisión, el compromiso podría comenzar a las 7:15 p. m., aproximadamente 45 minutos después del horario inicialmente establecido.

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No obstante, esta hora es provisional y dependerá de que se restablezca completamente el servicio eléctrico y existan las condiciones necesarias para disputar el encuentro.

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