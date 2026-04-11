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¿Cómo impactará a Colombia el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso estadounidense?

El cambio en composición del Congreso estadounidense plantea nueva dinámica de interlocución para Colombia en temas de cooperación y relaciones bilaterales.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
06:52 p. m.
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El Partido Demócrata logró quedarse con más de 200 escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, obligando al Partido Republicano a ceder terreno. Esto genera interrogantes sobre las relaciones bilaterales con países como Colombia.

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María Clara Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo americana de Comercio, señaló que este cambio era previsible. "Lo habíamos mencionado anteriormente en el cambio de partido de la Cámara hacia los demócratas, también en la necesidad de avanzar en una relación bipartidista", explicó la experta, quien destacó que las encuestas en medios estadounidenses anticipaban este movimiento en varios estados.

La reacomodación en el Congreso estadounidense trae consigo cambios significativos en la interlocución bilateral. Según Lacouture, a partir de enero habrá "una interlocución diferente, mucho más demócratas en el proceso de acciones que estén relacionadas con las necesidades y los intereses comunes entre Colombia y Estados Unidos".

Esto implica una mayor priorización de temas como derechos humanos, paz, derechos laborales, desarrollo rural y "una vigilancia basada en resultados hacia la cooperación en seguridad".

El nuevo Congreso estadounidense incluirá congresistas jóvenes y representantes de sectores más progresistas del Partido Demócrata, lo que requiere "un trabajo diferencial a lo que se venía haciendo anteriormente" en términos de relacionamiento diplomático y comercial.

Respecto a la cercanía entre los presidentes De La Espriella y Trump, Lacouture enfatizó que existen "intereses comunes" y "necesidades por parte de los dos países". Afirmó que "Colombia sigue siendo un país estratégico para los temas de seguridad como también de relacionamiento en diferentes ámbitos como comercio en el hemisferio y eso no cambia si es republicano o es demócrata".

La experta recomendó "resaltar la relación entre los dos países como una relación de Estado, no de partidos ni de ideología" y presentar "acciones a través de resultados, de hechos y de los intereses comunes". Destacó que esta relación bilateral impacta a "más de 5 millones de empleos" en Colombia.

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Sobre el poder del Congreso, Lacouture explicó que con un legislativo del partido opuesto "va a haber cada vez más investigaciones, citaciones al Gobierno" y análisis detallados del presupuesto, además de posibles frenos a "nombramientos de jueces, embajadores, altos funcionarios", aunque el gobierno mantiene autoridad sobre relaciones internacionales y política comercial.

En cuanto a las elecciones presidenciales de 2028, consideró estos resultados como "un preaviso" que muestra "una ciudadanía estadounidense que habló de forma contundente sobre las preocupaciones en los temas económicos, las preocupaciones en los temas de migración", con participación destacada de mujeres y afroamericanos.

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