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Inteligencia estadounidense ayudó con el bombardeo al ELN en Apure, revela The New York Times

El ataque dejó al menos 23 muertos, de acuerdo con la organización no gubernamental Fundaredes.

Foto: AFP
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Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
05:58 p. m.
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Una operación militar ejecutada por las Fuerzas Armadas de Venezuela contra una instalación atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado de Apure, cerca de la frontera con Colombia, habría contado con apoyo de inteligencia y drones de Estados Unidos, según reveló The New York Times citando a cuatro funcionarios estadounidenses.

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El ataque dejó al menos 23 muertos, de acuerdo con la organización no gubernamental Fundaredes.

La acción se desarrolló el pasado 30 de octubre en una zona rural cercana al caserío Buena Vista del Meta. Aunque ni Washington ni Caracas han reconocido públicamente una participación conjunta en la operación, el hecho marcaría un giro en las acciones contra las estructuras del ELN que operan en territorio venezolano.

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Operación habría sido planeada durante un mes

Un alto oficial militar venezolano confirmó al diario estadounidense que las Fuerzas Armadas de su país fueron las encargadas de ejecutar el bombardeo. Sin embargo, aseguró que no recibió información directa sobre una posible participación de Estados Unidos en la ofensiva.

Según fuentes militares citadas por medios colombianos, la planificación del ataque se habría extendido durante aproximadamente un mes. La operación incluyó el uso de drones y helicópteros artillados, una combinación que habría tomado por sorpresa a quienes se encontraban en el lugar.

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De acuerdo con la información publicada por The New York Times, funcionarios estadounidenses señalaron que Washington aportó inteligencia y drones para la misión. Uno de ellos explicó que el tipo de aeronave no tripulada empleada suele estar bajo control de las fuerzas estadounidenses, aunque no precisó quién operó los equipos durante el ataque.

La instalación atacada era identificada por habitantes de la región y organizaciones de derechos humanos como un punto utilizado por el ELN para actividades relacionadas con el tráfico de cocaína, según testimonios recopilados por Fundaredes.

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Fundaredes reporta víctimas civiles entre los fallecidos

La primera alerta sobre la operación fue difundida por Fundaredes, organización con presencia en la zona fronteriza.

Su coordinador en Apure, Juan Francisco García, indicó que habitantes de fincas cercanas escucharon dos explosiones durante la mañana del ataque y posteriormente encontraron cuerpos entre los restos de la estructura impactada.

La ONG elevó el balance de víctimas a por lo menos 23 fallecidos, una cifra que hasta ahora no ha sido confirmada por las autoridades venezolanas. En los primeros reportes se habló de nueve muertos, pero posteriormente se informó sobre el traslado de más cadáveres a la morgue de San Fernando de Apure.

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