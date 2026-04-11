Arroyo arrastró a un adulto mayor y dos niñas en una moto: una de las menores fue rescatada

Las intensas lluvias que cayeron este miércoles 4 de noviembre sobre Barranquilla y su área metropolitana provocaron una emergencia en el municipio de Soledad, Atlántico.

La creciente de un arroyo sorprendió a tres personas, un adulto mayor y dos menores que se desplazaban en una motocicleta por el barrio Los Cedros y los arrastró.

Una de las niñas que cayó a la corriente fue rescatada, mientras que el adulto mayor y la otra menor permanecían desaparecidos, según el reporte preliminar de las autoridades.

El incidente ocurrió cuando la corriente del arroyo Salao aumentó de manera repentina en medio del fuerte aguacero. Las personas que se movilizaban en el vehículo no lograron evitar la fuerza del agua, que terminó llevándolas por el cauce.

Buscan a adulto mayor y a una niña arrastrados por un arroyo

La Alcaldía de Soledad informó que se activaron los protocolos de búsqueda y rescate para localizar a las dos personas que no han sido encontradas. La emergencia movilizó a los organismos de socorro, que comenzaron las labores de reconocimiento del terreno para establecer el recorrido de la corriente.

De acuerdo con la información preliminar, una de las niñas consiguió salir del agua y fue rescatada varias cuadras más adelante. Este hecho fue confirmado por un familiar, según explicó José Molina, funcionario de la Defensa Civil.

Molina indicó que los equipos de emergencia se preparaban para inspeccionar la zona en compañía del Cuerpo de Bomberos, con el propósito de identificar el trayecto que pudo seguir la corriente y establecer los puntos en los que podrían encontrarse las personas desaparecidas.

Una corriente súbita los arrastra, pero se logra sacar una de las niñas.

También confirmó que, según la información recibida por los organismos de socorro, todavía faltaba ubicar a la otra menor y al adulto mayor, identificado en el reporte como el abuelo de las niñas.

Esta sería la ruta del cauce del arroyo que arrastro a abuelo y nieta

Para ampliar la búsqueda, los equipos contemplaban dividirse en dos grupos y recorrer diferentes sectores. La intención era descartar posibles ubicaciones y seguir el cauce hasta llegar a la desembocadura en el río Magdalena, punto señalado por Molina como parte de la ruta que revisarían.

Las labores se concentraron en reconstruir el recorrido del arroyo Salao después de que la corriente arrastrara a los ocupantes de la motocicleta. La búsqueda se desarrollaba con apoyo de los organismos de emergencia y bajo los protocolos activados por la administración municipal.

El hecho se registró durante una jornada de fuertes precipitaciones en Barranquilla y los municipios de su área metropolitana. Las condiciones de lluvia provocaron el aumento repentino de la corriente, que sorprendió a las tres personas en el sector de Los Cedros.