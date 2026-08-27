Ataque militar aéreo en Guaviare habría dado de baja a ocho guerrilleros de alias Calarcá

Un bombardeo de precisión por parte del Ejército Nacional se llevó a cabo la madrugada del 27 de agosto en el departamento de Guaviare contra unas de las estructuras más peligrosas de las disidencias de alias Calarcá.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el operativo militar dejó ocho guerrilleros abatidos.

Se trataría de la intervención más letal contra los grupos armados, desde que asumió el poder el pasado 7 de agosto:

Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública ejecutó la Operación Amón en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Detalles del ataque militar en el que cayeron ocho disidentes de alias Calarcá

El ataque militar, que combinó un bombardeo aéreo con la posterior operación terrestre de comandos, contra campamentos de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

Los guerrilleros abatidos formaban parte del Bloque Jorge Suárez Briceño.

De acuerdo con el el balance preliminar entregado por el mandatario, la operación permitió incautar 11 fusiles y cinco ametralladoras, además de abundante material de intendencia.

La operación continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona.

Duro golpe a las disidencias en segundo ataque ordenado por De la Espriella

Este es el segundo bombardeo ejecutado durante el inicio del gobierno de De la Espriella.

A comienzos de agosto se reportó un primer ataque que dejó dos guerrilleros muertos.

Las disidencias de las Farc controlan amplias zonas del territorio nacional, especialmente en regiones amazónicas como el Guaviare.

El 12 de agosto, el gobierno autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en la guerra contra el narcotráfico.

Además, Colombia anunció su ingreso formal al Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por al menos 20 países latinoamericanos y caribeños, liderada por el presidente estadounidense Donald Trump.