Grave ataque contra batallón en Pelaya, Cesar: lanzaron más de 40 granadas

Un ataque con drones contra un pelotón del Batallón Especial Energético registrado este jueves en horas de la tarde en zona rural de Pelaya, Cesar, dejó dos soldados heridos.

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Nuevo ataque en Cesar dejó dos soldados heridos

El hecho se registró mientras los uniformados adelantaban operaciones militares en el sector. De acuerdo con la información preliminar, más de 40 granadas fueron lanzadas de manera simultánea contra el grupo de militares.

Como consecuencia del ataque, dos soldados resultaron heridos. Uno de los uniformados presenta heridas de gravedad, mientras que el otro sufrió lesiones leves.

Ambos fueron trasladados a una clínica en Aguachica, donde reciben atención médica. Las autoridades atribuyen preliminarmente el ataque a la presencia de estructuras del ELN que delinquen en esta zona del Cesar.

El Batallón Especial Energético y Vial N.º 3 ha desarrollado operaciones contra las economías ilegales de este grupo armado, especialmente aquellas relacionadas con el robo y manejo ilegal de hidrocarburos.

Estas acciones militares han permitido la recuperación de hidrocarburos y afectado las fuentes de financiación de las estructuras que operan en el territorio.

Presidente convocó Consejo de Seguridad

Tras conocerse el ataque, el presidente Abelardo anunció la convocatoria de un Consejo de Seguridad en Valledupar para analizar la situación de orden público que se presenta en Pelaya y otros municipios del Cesar.

El mandatario señaló que se reunirá con la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales con el propósito de evaluar lo ocurrido, reforzar las operaciones y adoptar nuevas medidas para proteger a la población y a los integrantes de la Fuerza Pública.

“Los grupos criminales no van a intimidar al Estado ni a doblegar a nuestra Fuerza Pública”, afirmó el presidente a través de su cuenta de X.

El jefe de Estado agregó que el objetivo será recuperar plenamente el control del territorio y responder ante la situación de seguridad que atraviesa esta zona del departamento.