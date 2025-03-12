Fuerte mensaje del papá de Jean Claude Bossard durante velatón en Bogotá: esto dijo

Sigue habiendo consternación por el asesinato de Jean Claude Bossard, un joven de 29 años que se opuso a un robo en Chicó Navarra, norte de Bogotá.

RELACIONADO Comunidad de San Patricio alertó seis meses antes sobre banda que asesinó a Jean Claude Bossard

A plena luz del día, Bossard estaba caminando por la calle 108 con carrera 19; cuando dos ladrones en motocicleta (con placas falsas) se toparon en su camino y le intentaron robar la maleta.

Un ladrón murió y el otro fue aprehendido

La víctima forcejeó y uno de los criminales le disparó en el pecho. Bossard venía de almorzar en un restaurante y estaba caminando rumbo a su casa, la cual quedaba a pocas cuadras.

Uniformados de la Policía reaccionaron y le dispararon a uno de los asaltantes. El otro, un adolescente de 16 años, fue aprehendido. Él fue quien presuntamente accionó la pistola.

La Fiscalía le imputó homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado y falsedad marcaria. El adolescente los aceptó, menos el último. Mientras avanza el proceso, estará bajo internamiento preventivo.

El mensaje del papá: “Tenemos que cambiar como sociedad”

En la noche de este miércoles 3 de diciembre, se llevó a cabo la velatón en el lugar de los hechos. Allí estuvo su padre, Jean Claude Bossard, quien agradeció a los que lo han acompañado.

Les agradezco y les deseo que nunca deban pasar por esto. Mi vida se partió en dos, me queda una hija maravillosa gracias a Dios. Se me fue mi gasolina.

Bossard contó que cuando su hijo cumplió cuatro años, lo llevó a Barranquilla, en donde se convirtió en un “costeño más” e hizo que fuera hincha del Junior F.C. Durante su juventud, estudió en el Liceo Alemán y luego se fue por el camino de la administración de empresas.

Le gustaban las motocicletas, tanto así que hacía contenido en redes sociales sobre estas. Bossard recordó que su hijo emprendió largos viajes en la moto, inclusive llegando hasta Venezuela.